Obras da ponte da Mineko Ito avançam

As obras da ponte na Estrada Municipal Mineko Ito

na região de Nova Veneza, estão a todo vapor. Os investimentos são da ordem de mais de R$ 1,4 milhão, proveniente de emenda do deputado estadual Dirceu Dalben. A construção da ponte é necessária para a duplicação do trecho da via, garante maior fluidez e segurança no trânsito local e faz parte do pacote de recuperação da Estrada, que ocorre por meio do Programa Estadual “Novas Vicinais”.

A melhoria contemplou 4,3 quilômetros de extensão da via que liga a Avenida da Amizade até a Estrada Municipal Valêncio Calegari – na altura com a Honda Automóveis.

“A recuperação da Estrada Mineko Ito é uma melhoria muito esperada. Agradecemos todo o esforço do deputado Dirceu Dalben para trazer investimentos para Sumaré. A modernização e a construção da ponte vão viabilizar melhores condições tanto para o escoamento da produção local quanto para os moradores da região”, disse o prefeito Luiz Dalben.

“Estamos trabalhando muito para que Sumaré siga em pleno desenvolvimento. A recuperação da via, com asfalto novo, sinalização de trânsito e a construção da ponte, proporciona melhores condições tanto para o escoamento da produção local quanto para os moradores da região, sobretudo com mais fluidez e segurança no trânsito”, destacou o deputado Dirceu Dalben.

