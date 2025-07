As obras de duplicação da Estrada da Balsa, que liga a região do Jardim das Orquídeas aos bairros Jardim da Balsa I e II, avançam com o serviço de terraplanagem da área, etapa fundamental para preparar o terreno e executar o traçado da nova via ao lado da faixa de asfalto já existente. Os trabalhos são executados como contrapartida da empresa AVT Incorporadora pela construção de um empreendimento residencial no local.

A terraplanagem está em fase avançada e já foi executada, inclusive, no ponto onde será construída a nova rotatória. Após a conclusão dessa etapa, as equipes darão início à implantação do sistema de drenagem, essencial para garantir a durabilidade do pavimento e a segurança do tráfego.

“Essas fases são fundamentais para garantir a qualidade e a durabilidade da obra. A terraplanagem bem executada é o que vai permitir uma pavimentação eficiente e segura, além de facilitar a implantação de toda a infraestrutura necessária. Estamos avançando com responsabilidade, atentos a cada etapa para entregar um resultado à altura da importância dessa via”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A intervenção consiste no prolongamento da Avenida João Luiz Mazer, em um trecho de aproximadamente 1 km entre as ruas Antônio Dirceu de Leão e Rio Jiparaná. As melhorias vão incluir a recuperação do asfalto da via já existente e a duplicação das faixas de rolamento, com implantação de guias, sarjetas, rotatória, novo pavimento, canteiro central com paisagismo, ciclovia, rotatória e iluminação. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em novembro.

“A duplicação da Estrada da Balsa é uma obra estratégica para melhorar a mobilidade e a infraestrutura urbana da região. É uma intervenção que vai beneficiar diretamente milhares de moradores, facilitando o acesso e trazendo mais fluidez ao trânsito. A expectativa da população por esse projeto é antiga, e ver esse avanço é motivo de satisfação, pois reflete o planejamento responsável que temos adotado para o crescimento ordenado da cidade”, ressaltou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

