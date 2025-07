Prefeitura confirma saída de médica e promete reforma no PS Jd Brasil

A Prefeitura de Americana confirmaou a saída de uma das médicas do posto de Saúde 14 (jardim Brasil) e prometeu que a reforma do local está no cronograma.

Nota da prefeitura de Americana

A Unidade Básica de Saúde do Jardim Brasil funciona com duas equipes sob o modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF). O prédio passará por serviços de manutenção, com início previsto para os próximos meses.

Uma das médicas da unidade solicitou desligamento, sem aviso prévio, devido à incompatibilidade de horários em sua jornada de trabalho.

A unidade conta com dois médicos de família para a cobertura do território e, provisoriamente, permanece com um profissional em atividade, além de um outro médico clínico. A Secretaria Municipal de Saúde já iniciou o processo para substituição e preenchimento da vaga, o que deverá ocorrer em breve.

A rede básica de saúde de Americana é formada por 20 unidades, todas gerenciadas diretamente pela Prefeitura. Atualmente, 67 médicos atuam na Atenção Básica do município.

