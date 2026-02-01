As obras de revitalização e repaginação da Avenida Rebouças avançam em Sumaré, com frentes de trabalho concentradas atualmente na altura do Clube Recreativo. A via, que integra a região central do município, é um dos principais eixos de circulação urbana e registra fluxo intenso de pedestres e veículos ao longo do dia.

A Prefeitura de Sumaré deu início a uma ampla intervenção no local, com foco em melhorias estruturais e na atualização dos elementos de mobilidade urbana. O projeto contempla a implantação de iluminação de alta performance, acessibilidade em toda a extensão da avenida, adequação das calçadas, reforço da sinalização viária, requalificação da ciclovia e implantação de novo paisagismo.

Segundo a administração municipal, as intervenções seguem o cronograma estabelecido e fazem parte do conjunto de ações voltadas à qualificação da malha viária e à melhoria da mobilidade urbana em Sumaré.

Moderniza

De acordo com o prefeito Henrique do Paraíso, a intervenção atende à necessidade de modernização de uma via com papel estratégico para o município. “A atualização da Rebouças atende ao crescimento do município e ao papel da via como eixo de circulação. A revitalização organiza o espaço e melhora as condições de deslocamento”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou o impacto do investimento para a rotina da população. “A obra representa a aplicação de recursos em infraestrutura urbana com foco no uso diário da população. O objetivo é garantir funcionamento adequado da via e atender às demandas de mobilidade”, destacou.