A sequência de chuvas dos últimos dias levou a rua Fernando de Camargo, no centro de Americana, a ter parte de sua estrutura comprometida. E o conserto vai levar à interdição da via esta segunda-feira.

A Prefeitura de Americana realiza nesta segunda-feira (2) o conserto de uma galeria de águas pluviais na Rua Fernando de Camargo, no trecho entre a Rua Rio Branco e a Rua dos Estudantes, no Centro. Em razão dos trabalhos, a via ficará interditada nos dois sentidos, centro-bairro e bairro-centro, com acesso permitido apenas a moradores e serviços locais.

A orientação é para que motoristas evitem a região e busquem caminhos alternativos.

Chuva e erosão

Neste domingo (1º), após as chuvas, foi identificada uma erosão no local e o Departamento de Água e Esgoto (DAE) foi acionado. Durante a vistoria técnica, as equipes constataram o rompimento de uma rede de esgoto. O conserto foi realizado ainda na noite deste domingo.

Após a conclusão do reparo da rede de esgoto, as equipes passaram a apurar a causa do rompimento e identificaram indícios de dano na galeria de águas pluviais existente no local. Diante disso, a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos vai realizar, a partir das primeiras horas desta segunda-feira, os trabalhos para a correção da galeria.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, acompanhou os serviços realizados na noite deste domingo, assim como o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

A área ficará devidamente sinalizada, com apoio da Guarda Municipal e da UTRANSV (Unidade de Transportes e Sistema Viário). No momento, não há previsão para a conclusão dos serviços.

