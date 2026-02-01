PAT de Americana anuncia 170 vagas de emprego
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 170 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1
Ajudante de Obras – Sem Experiência 1
Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 3
Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 4
Assistente Administrativo – Com Experiência 1
Atendente de Lanchonete – Com Experiência 2
Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 16
Atendente de Loja – Sem Experiência 4
Auditor – Fiscal do Trabalho – Sem Experiência 1
Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1
Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1
Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 8
Auxiliar de Logística – Com Experiência 1
Auxiliar de Logística – Sem Experiência 20
Auxiliar de Pessoal – Com Experiência 1
Auxiliar de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Sem Experiência 3
Consultor de Vendas – Sem Experiência 10
Cozinheiro Geral – Com Experiência 1
Encanador – Com Experiência 2
Faxineiro – Sem Experiência 1
Mecânico de Manutenção de Motocicletas – Sem Experiência 1
Montador de Equipamentos Elétricos – Sem Experiência 5
Motofretista – Sem Experiência 1
Motorista Entregador – Sem Experiência 1
Operador de Forno de Tratamento Técnico – Sem Experiência 2
Operador de Máquinas, Fixas – Sem Experiência 1
Preparador de Estruturas Metálicas – Com Experiência 2
Promotor de Loja – Sem Experiência 1
Rebarbador – Sem Experiência 2
Recepcionista – Com Experiência 2
Tecelão – Com Experiência 1
Topógrafo – Sem Experiência 1
Torneiro Mecânico – Com Experiência 1
Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 8
Vendedor Interno – Com Experiência 2
Vendedor Interno – Sem Experiência 1
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 12
Estágio em Recursos Humanos 1
Estágio em Marketing 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Elétrica Eletrônica 1
Estágio em Educação 2
Estágio para Ensino Médio 10
VAGAS DE JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 19
Arco Produção 1
Arco Logística 2
Arco Comércio e Varejo 2
