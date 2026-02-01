PAT de Americana anuncia 170 vagas de emprego

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 170 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Ajudante de Eletricista – Com Experiência 1

Ajudante de Obras – Sem Experiência 1

Alimentador de Linha de Produção – Com Experiência 3

Alimentador de Linha de Produção – Sem Experiência 4

Assistente Administrativo – Com Experiência 1

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 2

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 16

Atendente de Loja – Sem Experiência 4

Auditor – Fiscal do Trabalho – Sem Experiência 1

Auxiliar de Expedição – Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo – Sem Experiência 1

Auxiliar de Estoque – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Com Experiência 8

Auxiliar de Logística – Com Experiência 1

Auxiliar de Logística – Sem Experiência 20

Auxiliar de Pessoal – Com Experiência 1

Auxiliar de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios – Sem Experiência 3

Consultor de Vendas – Sem Experiência 10

Cozinheiro Geral – Com Experiência 1

Encanador – Com Experiência 2

Faxineiro – Sem Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Motocicletas – Sem Experiência 1

Montador de Equipamentos Elétricos – Sem Experiência 5

Motofretista – Sem Experiência 1

Motorista Entregador – Sem Experiência 1

Operador de Forno de Tratamento Técnico – Sem Experiência 2

Operador de Máquinas, Fixas – Sem Experiência 1

Preparador de Estruturas Metálicas – Com Experiência 2

Promotor de Loja – Sem Experiência 1

Rebarbador – Sem Experiência 2

Recepcionista – Com Experiência 2

Tecelão – Com Experiência 1

Topógrafo – Sem Experiência 1

Torneiro Mecânico – Com Experiência 1

Vendedor de Comércio Varejista – Sem Experiência 8

Vendedor Interno – Com Experiência 2

Vendedor Interno – Sem Experiência 1

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 12

Estágio em Recursos Humanos 1

Estágio em Marketing 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio em Elétrica Eletrônica 1

Estágio em Educação 2

Estágio para Ensino Médio 10

VAGAS DE JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 19

Arco Produção 1

Arco Logística 2

Arco Comércio e Varejo 2

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP