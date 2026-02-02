O vereador Juninho Dias apresentou indicação solicitando a realização de estudos técnicos para a implantação e regulamentação do uso de patinetes e bicicletas elétricos como modalidade de transporte coletivo compartilhado no município de Americana, a exemplo do que já ocorre em diversas cidades do Brasil e do exterior.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A proposta busca avaliar a viabilidade de um sistema organizado, integrado à mobilidade urbana, que permita o uso desses meios de transporte de forma acessível, segura e planejada, contribuindo para a redução do trânsito, a diminuição da emissão de poluentes e a ampliação das opções de deslocamento da população.

Fala o vereador

“Em muitas cidades, os patinetes e bicicletas elétricos já funcionam como transporte coletivo compartilhado, ajudando no deslocamento diário das pessoas. Para que isso dê certo em Americana, é fundamental que haja estudo, planejamento e regras claras”, destacou o vereador.

No documento, Juninho Dias ressalta a necessidade de um planejamento técnico que envolva a definição de pontos estratégicos para uso e estacionamento, regras de circulação, sinalização adequada, segurança de pedestres e usuários, além da integração com o sistema viário e outros modais de transporte já existentes no Município.