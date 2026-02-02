A Recording Academy realizou a entrega do Grammy 2026 neste domingo (1º), em Los Angeles. O evento, que seleciona os principais nomes da música, concedeu a Bad Bunny o prêmio de Álbum do Ano pelo projeto “Debí Tirar Más Fotos”, obra que faz referência a Porto Rico.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O cantor criticou a política de migração do presidente Donald Trump. Ele ainda vai ser o astro principal do Superbowl (final do futebol americano) no próximo domingo.

Disse o ícone da música pop. “Quero dedicar esse prêmio a todas as pessoas que tiveram que deixar suas casas para seguir os seus sonhos. A todos os latinos do mundo, a todos os artistas que vieram antes, que mereciam este prêmio. Muito obrigado.”

Caetano e Bethania no Grammy

Os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia conquistaram, neste domingo, o Grammy Awards 2026 na categoria Melhor Álbum de Música Global. O reconhecimento veio com o disco “Caetano e Bethânia Ao Vivo”, registrado durante a turnê realizada pelos dois artistas em diversas cidades do Brasil ao longo de 2024.

O álbum reúne canções emblemáticas que atravessam gerações da música popular brasileira e foi destacado pela academia pela força artística e pela relevância cultural do repertório apresentado. A vitória reforça a presença da MPB no cenário internacional e consolida o alcance global da obra dos artistas baianos.

Leia + sobre diversão e arte