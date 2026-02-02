As agências do INSS retomam o atendimento presencial nesta segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, após suspensão para manutenção dos sistemas.

O atendimento no Meu INSS e na Central 135 também volta ao normal no mesmo dia, garantindo o funcionamento após dias de indisponibilidade para melhorias.

Agências voltam, mas a empresa cita os pontos abaixo:

Reabertura: As unidades físicas reabrem em 2 de fevereiro de 2026, após breve suspensão.

Funcionamento: Geralmente de segunda a sexta, das 8h às 20h, conforme informações do Ministério da Previdência Social.

Agendamento: É crucial agendar o atendimento prévio pelos canais remotos (site/app Meu INSS ou telefone 135).

Reagendamento: Caso tenha tido um atendimento agendado durante a suspensão (28 a 30 de janeiro), o INSS garante o reencaixe.



Recomenda-se confirmar o funcionamento da agência local e a disponibilidade do horário agendado através do telefone 135 ou portal Meu INSS.

