A Prefeitura de Sumaré segue avançando com as obras do Viaduto da Mancini, uma das mais importantes intervenções de mobilidade urbana em andamento no município. Nesta semana, os trabalhos entraram em uma nova fase com a realização do agulhamento da via, procedimento fundamental que antecede a aplicação da massa asfáltica.

A obra irá promover uma importante ligação entre a Avenida José Mancini, na região central da cidade, e a Avenida da Amizade, principal acesso à região de Nova Veneza, criando uma nova alternativa de deslocamento para motoristas, motociclistas e demais usuários do sistema viário.

Com aproximadamente 450 metros de extensão, a transposição contará com acesso nos dois sentidos de circulação, ampliando a fluidez do trânsito e reduzindo o tempo de deslocamento entre importantes regiões do município. Além da construção do viaduto, o projeto contempla a revitalização completa do entorno, incluindo melhorias na infraestrutura urbana e na segurança viária.

O agulhamento executado nesta etapa consiste na aplicação de uma camada preparatória que garante maior estabilidade e aderência para a futura pavimentação asfáltica, contribuindo para a durabilidade e qualidade da obra.

Investimentos

Para o prefeito Henrique do Paraíso, o avanço dos trabalhos demonstra o compromisso da administração municipal com investimentos estruturantes que promovam desenvolvimento e qualidade de vida para a população. “Estamos acompanhando de perto cada etapa desta importante obra, que representa um marco para a mobilidade urbana de Sumaré. O Viaduto da Mancini vai melhorar a integração entre as regiões Central e de Nova Veneza, facilitar o deslocamento da população e impulsionar o desenvolvimento econômico da cidade. É uma obra aguardada há muitos anos e que está se tornando realidade”, destacou o prefeito.

O vice-prefeito e secretário municipal de Governo, André da Farmácia, ressaltou os benefícios que a nova ligação trará para os moradores e para o trânsito local. “Essa é uma intervenção estratégica que contribuirá significativamente para a mobilidade urbana do município. Além de melhorar o fluxo de veículos, o viaduto proporcionará mais segurança, conforto e eficiência nos deslocamentos diários. Estamos trabalhando para entregar uma obra de grande impacto para toda a população”, afirmou.

Já o secretário municipal de Gestão de Projetos e Obras, Bruno Khoury, explicou que os serviços seguem dentro do planejamento técnico estabelecido para a execução da obra. “Concluímos mais uma etapa importante com a realização do agulhamento, procedimento que prepara a base para receber a pavimentação. As equipes seguem atuando de forma intensa para garantir qualidade, segurança e o cumprimento do cronograma. Trata-se de uma obra complexa, mas que avança de maneira consistente e dentro das especificações técnicas previstas”, ressaltou.

Considerada uma das principais obras de mobilidade urbana em execução no município, o Viaduto da Mancini tem como objetivo melhorar a conectividade entre diferentes regiões da cidade, otimizar o fluxo viário e criar novas condições para o crescimento urbano e econômico de Sumaré.