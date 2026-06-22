Moradores de Sumaré e de Paulínia são grandes vencedores da campanha Amor que Aproxima, do Shopping ParkCity Sumaré, para celebrar o Dia dos Namorados. Os clientes concorreram a duas motos elétricas NXT (modelo Gataka) e uma Smart TV LG de 50 polegadas.

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A dona de casa Flavia Fernanda C. Piazentin, moradora de Sumaré, foi contemplada com uma moto elétrica. O segundo prêmio, também uma moto elétrica, saiu para o analista de computação em nuvem Wellington Adilson Dorado, morador de Paulínia. Já o gerente de TI Marcelo Donadoni Pádua, de Sumaré, ganhou a Smart TV.

“A campanha foi criada para celebrar o amor e transformar a experiência de compra em uma oportunidade de ganhar grandes prêmios. Estamos muito felizes com o resultado desta ação, que envolveu e premiou clientes de Sumaré e da vizinha Paulínia”, comentou Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

A campanha Amor que Aproxima foi realizada entre os dias 29 de maio e 14 de junho. Para participar, os clientes precisavam realizar R$ 200,00 em compras nas lojas participantes e cadastrar os cupons fiscais identificados com CPF para receber um número da sorte. A apuração do sorteio, baseado no concurso 6075 da Loteria Federal, foi realizada na última quinta-feira, 18/6. A entrega dos prêmios foi marcada pela alegria e satisfação dos ganhadores.

“A campanha Amor que Aproxima é mais uma ação realizada pelo Shopping ParkCity Sumaré para criar experiências únicas, em datas especiais. Estamos muito satisfeitos com o envolvimento dos clientes que participaram da campanha e escolheram o empreendimento para celebrar o Dia dos Namorados”, destaca Joelma Tadei, Gerente Geral do Shopping ParkCity Sumaré.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema do Grupo Cine com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.