A apresentadora Sabrina Sato anunciou oficialmente que está grávida de seu primeiro filho com o ator Nicolas Prattes. A novidade foi compartilhada pelo casal por meio de um vídeo publicado nas redes sociais.

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A gravação traz a narração fofíssima de Zoe, filha de 7 anos da apresentadora com o ex-marido Duda Nagle, celebrando que finalmente realizou o sonho de se tornar irmã mais velha.

Vídeo- Sabrina Sato anuncia gravidez

Sasha Meneghel revela 5 produtos skincare da sua rotina

Ícone de estilo e beleza, Sasha Meneghel aprendeu desde cedo a importância do autocuidado, influência que veio tanto de casa quanto do meio onde cresceu e atua. Hoje, ela entende que para compor um look perfeito, além das peças de roupa e acessórios, também conta com uma beleza naturalmente saudável. Hoje, Sasha aposta em alguns truques e aliados poderosos na manutenção diária da sua pele.

A influenciadora segue uma rotina prática e eficiente, com produtos que entregam resultado e sensorial agradável no dia a dia. Por ter um perfil de pele mais seca, Sasha preza por um hidratante corporal mais denso e que garante ação imediata e prolongada, mas que, ao mesmo tempo, não a deixe com sensação pegajosa e seja de rápida absorção. Seu favorito é o Epidrat Corpo Intensivo. “Minha pele é bem seca, então o que mais gosto no produto é o nível de hidratação e a textura, além da fragrância que é incrível”.

Os cuidados com os lábios também são indispensáveis, por isso, leva sempre consigo um Epidrat Hyalu Lip Oil, que hidrata, volumiza e ainda conta com FPS 30 protegendo contra os raios UVA e UVB. “Eu gosto muito da multifuncionalidade do lip oil, minhas versões favoritas são Berry e o sem cor”, comenta.

Durante o verão, a atenção com a proteção solar é redobrada. Para garantir aquele bronzeado dourado, sem se preocupar com queimaduras, seus companheiros de praia são o Protetor Solar e Bronzeador Corporal Episol Gold FPS 30 intercalado com a cobertura de Episol Intense FPS 50 Jato Bruma e Episol Intense Stick, ambos escolhidos pela praticidade e pela experiência sensorial. “Na praia eu sempre priorizo produtos práticos e com boa textura. Eles secam muito rápido na pele e a aplicação é muito fácil”, diz.

A parceria entre Sasha e a Mantecorp Skincare teve início em julho do ano passado, quando a marca assinou a beleza do desfile de inverno da Mondepars. Essa relação se fortalece com a influenciadora como protagonista de campanhas, tornando os produtos verdadeiros aliados em sua rotina de cuidados com a pele.