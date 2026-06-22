Um motorista de aplicativo gravou segurança de supermercado de Americana proibindo um homem de pedir ajuda (mantimentos) no estacionamento de uma unidade em Americana na manhã desta segunda-feira.

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Vídeo- motorista app grava abordagem de segurança

A abordagem em estacionamentos de supermercados envolve principalmente três riscos: assaltos ao guardar compras, golpes por falsos flanelinhas ou manobristas e fiscalização de rotina. O estabelecimento responde legalmente pela segurança de veículos e clientes nessas áreas.