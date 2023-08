Obras em Santa Bárbara avançam; Caps e Centro de Equoterapia

Obras do Centro de Equoterapia ganha forma em Santa Bárbara d’Oeste

As obras do Centro de Equoterapia avançam em Santa Bárbara d’Oeste. Localizado no CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara), o espaço começa a ganhar forma e atenderá principalmente crianças e adolescentes que tenham como indicação médica o tratamento com a Equoterapia.

A Equoterapia é um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiência e/ou com necessidades especiais.

As obras contemplam estacionamento, área administrativa, a arena e as baias dos animais. O projeto é pioneiro levando-se em consideração sua implantação em áreas públicas e os pacientes a serem atendidos no Centro de Equoterapia serão encaminhados pela Secretaria de Saúde do Município.

CESB

Após o período de férias escolares, o CESB retomou nesta semana as suas atividades. Inaugurado pelo prefeito Rafael Piovezan no fim de 2022, o CESB é o mais novo espaço público da região destinado a projetos de Educação, Meio Ambiente, Saúde e Segurança, reunindo estruturas como Minifazenda, Borboletário, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, Herbário, Meliponário, Minhocário, Mirante, entre outros.

No local, alunos da rede municipal de ensino participam de uma série de atividades. O CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara) “Eliza Marconi Romano” atende de forma gratuita e está localizado na Rua da Cachoeira, 1220, no São Joaquim.

Construção do Novo CAPS Infantil avança em Santa Bárbara

A construção do Novo CAPS Infantil avança em Santa Bárbara d’Oeste. Com investimento de R$ 2,3 milhões, o novo Centro de Apoio Psicossocial Infantil é implantado na Rua dos Tucanos, no bairro São Francisco 2, e terá 625 metros quadrados de área construída.

Serão novos consultórios, sala de ludoterapia, sala de atendimento em grupo equipada com áudio e vídeo, sala para elaboração de oficinas, sala para oficina culinária, farmácia, sala de enfermagem, apoio administrativo e para funcionários, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais, pátio coberto e área externa para trabalho de horta.

No Novo CAPS Infantil todos os ambientes foram projetados para possuírem iluminação e ventilação naturais e contarão ainda com ar-condicionado, inclusive nas esperas. Também haverá iluminação com lâmpadas LED, instalação dos equipamentos de proteção e combate a incêndios e sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), sistema de alarme e monitoramento e ainda instalação de energia solar com placas fotovoltaicas.

