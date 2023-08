O novo Concurso Público da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste voltado para 59 cargos de diversas escolaridades, além de cadastro reserva, abrirá suas inscrições na segunda-feira (7) pelo site da Vunesp no link www.vunesp.com.br O período de inscrição segue até o dia 29 de setembro. De acordo com o edital e regras da Vunesp, organizadora do certame, aqueles que têm direto à isenção da taxa de inscrição devem fazer o pedido nos dias 7 (segunda) e 8 (terça-feira) de agosto.

O Concurso Público tem um total de 174 vagas, dos 59 cargos, 12 são oportunidades para Ensino Fundamental, nove para Ensino Médio, 11 para Ensino Técnico e 27 para Ensino Superior. Vale ressaltar que 18 cargos não possuem vagas declaradas, sendo apenas para Cadastro Reserva.

Ainda de acordo com o edital, as provas objetivas estão previstas para dia 26 de novembro deste ano. Alguns cargos possuem provas práticas.

Os valores de inscrição custam R$ 57 para cargos que exigem Ensino Fundamental, R$ 72 para Ensino Médio e Técnico e R$ 105 para Ensino Superior.

Confira mais detalhes:

• Agente de Serviço Escolar (faxina e apoio a unidade escolar)

Total de vagas: 9

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.567,52

Exigência: Ensino Fundamental Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Ajudante de Serviços Gerais (braçal – Construção Civil)

Total de vagas: 9

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.614,55

Exigência: Ensino Fundamental Incompleto (mínimo conclusão da antiga 4ª série ou 5º ano)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Auxiliar de Serviços (Faxina)

Total de vagas: 9

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.567,52

Exigência: Ensino Fundamental Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Cozinheiro

Total de vagas: 3

Salário: R$ 1.567,52

Exigência: Ensino Fundamental Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Entregador de Correspondência (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Fundamental Completo e CNH “A” e “B”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Motorista

Total de vagas: 10

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Fundamental Completo e CNH “D”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Oficial de Manutenção – Armador

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.069,06

Exigência: Ensino Fundamental Incompleto (mínimo conclusão da antiga 4ª série ou 5º ano)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Oficial de Manutenção – Carpinteiro

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.069,06

Exigência: Ensino Fundamental Incompleto (mínimo conclusão da antiga 4ª série ou 5º ano)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Oficial de Manutenção – Eletricista

Total de vagas: 3

Salário: R$ 2.069,06

Exigência: Ensino Fundamental Incompleto (mínimo conclusão da antiga 4ª série ou 5º ano)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Oficial de Manutenção – Pedreiro

Total de vagas: 5

Salário: R$ 2.069,06

Exigência: Ensino Fundamental Incompleto (mínimo conclusão da antiga 4ª Série ou 5º ano)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Operador de Máquinas

Total de vagas: 1

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Fundamental Completo e CNH “D”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Pintor de Fachadas, Placas e Sinalização (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 2.069,06

Exigência: Ensino Fundamental Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Agente de Administração

Total de vagas: 19

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.662,99

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Agente de Administração Escolar

Total de vagas: 11

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.662,99

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Agente de Controle de Endemias (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 1.764,26

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Agente de Organização Escolar

Total de vagas: 9

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.662,99

Exigência: Ensino médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Auxiliar de Desenvolvimento Infantil

Total de vagas: 19

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 1.764,26

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 32h

• Comprador

Total de vagas: 3

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Fiscal de Obras

Total de vagas: 2

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Técnico em Edificações Completo e CNH “A” e “B”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Fiscal de Posturas Municipais

Total de vagas: 2

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Médio Completo e CNH “A” e “B”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Fiscal de Transportes

Total de vagas: 1

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Médio Completo e CNH “A” e “B”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Orientador Sócio Educativo (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 1.712,87

Exigência: Ensino Médio Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Professor de Educação Básica l – Infantil

Total de vagas: 9

Vagas para pessoas com deficiência: 1

Salário: R$ 4.855,88

Exigência: Graduação em curso superior de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação específica ou em Curso Normal Superior, admitida como formação mínima a obtida em Nível Médio na modalidade Normal (magistério)

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Técnico Agrícola

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico Agrícola Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Técnico de Saúde Bucal

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico em Saúde Bucal Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Técnico em Edificações (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Técnico em Edificações Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Técnico em Enfermagem

Total de vagas: 10

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico em Enfermagem Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 30h

• Técnico em Enfermagem de estratégias e Saúde

Total de vagas: 5

Salário: R$ 3.484,73

Exigência: Ensino Técnico em Enfermagem Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Técnico em Farmácia

Total de vagas: 2

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico em Farmácia Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Técnico em Imobilização Ortopédica (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico em Imobilização Ortopédica Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Técnico em Informática

Total de vagas: 1

Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Técnico em Informática Completo

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Técnico em Meio Ambiente (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 2.613,53

Exigência: Ensino Técnico em Meio Ambiente Completo e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Analista de Gestão Municipal (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 5.780,93

Exigência: Ensino Superior Completo em Administração

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Analista de Recursos Humanos (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 3.702,55

Exigência: Ensino Superior Completo em Administração ou Tecnólogo em Recursos Humanos

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Analista de Suporte

Total de vagas: 1

Salário: R$ 7.034,84

Exigência: Ensino Superior Completo na Área de Informática

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Analista Programador de Sistema

Total de vagas: 1

Salário: R$ 7.034,84

Exigência: Ensino Superior Completo na Área de Informática

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Arquiteto

Total de vagas: 1

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Arquitetura e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Arquivista

Total de vagas: 1

Salário: R$ 4.335,66

Exigência: Ensino Superior Completo em Arquivologia e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Bibliotecário

Total de vagas: 1

Salário: R$ 4.335,66

Exigência: Ensino Superior Completo em Biblioteconomia e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Biólogo

Total de vagas: 1

Salário: R$ 7.034,84

Exigência: Ensino Superior Completo em Biologia e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Contador (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 4.335,66

Exigência: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Enfermeiro de Estratégias em Saúde

Total de vagas: 2

Salário: R$ 5.780,93

Exigência: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Engenheiro Agrônomo

Total de vagas: 1

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Agronomia e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Engenheiro Ambiental

Total de vagas: 1

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Engenheiro Civil

Total de vagas: 2

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Engenheiro de Segurança do Trabalho (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Engenharia, Pós Graduação em Segurança do Trabalho e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Engenheiro Elétrico

Total de vagas: 1

Salário: R$ 9.147,44

Exigência: Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica e Registro Profissional

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Fiscal Ambiental

Total de vagas: 1

Salário: R$ 4.335,66

Exigência: Ensino Superior Completo em Engenharia Ambiental

Jornada Semanal de Trabalho: 40h



• Fiscal de Rendas

Total de vagas: 3

Salário: R$ 3.375,81 + Grat. Produtividade

Exigência: Ensino Superior Completo e CNH “A” e “B”

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Pedagogo (Cadastro Reserva)

Salário: R$ 4.335,66

Exigência: Ensino Superior Completo em Pedagogia com Licenciatura Plena

Jornada Semanal de Trabalho: 40h

• Professor de Educação Básica II – Artes

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.719,29

Exigência: Ensino Superior Completo com Licenciatura Plena em Artes

Jornada Semanal de Trabalho: 20h

• Professor de Educação Básica II – Educação Física

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.719,29

Exigência: Ensino Superior Completo com Licenciatura Plena em Educação Física

Jornada Semanal de Trabalho: 20h

• Professor de Educação Básica II – Inglês

Total de vagas: 1

Salário: R$ 2.719,29

Exigência: Ensino Superior Completo em Letras com Licenciatura Plena na Línguas Portuguesa e Inglesa

Jornada Semanal de Trabalho: 20h



• Técnico Desportivo – Atletismo (Cadastro Reserva)

• Técnico Desportivo – Basquete (Cadastro Reserva)

• Técnico Desportivo – Futsal (Cadastro Reserva)

• Técnico Desportivo – Ginastica Rítmica (Cadastro Reserva)

• Técnico Desportivo – Handball (Cadastro Reserva)

• Técnico Desportivo – Tênis de Mesa (Cadastro Reserva)



Salário: R$ 3.375,81

Exigência: Ensino Superior Completo Bacharelado em Educação Física

Jornada Semanal de Trabalho: 30h

