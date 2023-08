Grêmio Orquídeas é campeão do Futsal Sub-18 de Santa Bárbara

A equipe do Grêmio Orquídeas sagrou-se campeã do Campeonato Barbarense de Futsal Sub-18, competição promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Seme (Secretaria Municipal de Esportes). Em final realizada na noite de quarta-feira (2), no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, o Grêmio Orquídeas venceu o Monte Sião pelo placar de 3 a 1.

Os gols da equipe campeã foram anotados por Gabriel (2) e Bruno, enquanto Victor fez para os vice-campeões.

O artilheiro do campeonato foi Kauã Paulela com 9 gols e o goleiro menos vazado foi Gustavo Souto, ambos do Grêmio Orquídeas.

