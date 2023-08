Região do São Luiz recebe atrações do “Prefeitura na área” neste sábado

A região do bairro São Luiz vai receber, neste sábado (5), das 8h30 às 14h, as atrações e serviços do programa “Prefeitura na área”, que durante toda a semana esteve com manutenção, zeladoria e atendimentos na região.

O evento será realizado na Praça de Esportes Cecília Azanha Pilotto e na Área de Lazer “Oswaldo Elias”, na Rua Paolo Dell Agnese esquina com a Rua João Santarosa, que foram revitalizadas e serão entregues, às 10h, pelo prefeito Chico Sardelli e o vice Odir Demarchi.

As atrações e serviços do “Prefeitura na área” são gratuitos. O evento contará com shows do Trio Virgulino e de Jeová e Marcel, torneio de basquete, dança do ventre, capoeira, apresentação do canil da Guarda Municipal e shows de prêmios. Haverá brinquedos, pipoca, algodão doce e brincadeiras.

Estarão disponíveis aos moradores vacinação contra a gripe, aferição de pressão arterial, distribuição de mudas, escolinha de trânsito, orientações do DAE e da GAMA, entre outros serviços.

Confira a programação:

8h30 e 12h30: Show de prêmios com brindes

9h: Canil da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal da Guarda Municipal

10h: Inauguração da Revitalização da Praça de Esportes “Cecília Azanha Pilotto” e da Área de Lazer “Oswaldo Elias”

10h30: Capoeira – Academia Abadá Capoeira

10h às 12h – Torneio de basquete 3×3

11h: Apresentação de forró com o Trio Virgulino

12h: MPB/Pop Rock, com Jeová e Marcel

13h30 às 14h: Apresentações do Grupo Dança do Ventre, com a professora Nilza Cássia da Academia Espaço Dançaro

Serviços

Saúde: Vacinação contra a gripe; orientação sobre higienização bucal; avaliação para prevenção do câncer bucal; aferição de pressão arterial

DAE: Distribuição de panfletos com conteúdo educacional (tratamento, recursos hídricos); ouvidoria; “Você Sabia?”; orientações; exposição “Nova geração de hidrômetros e tipos de tubulações”

GAMA: Fiscalização de trânsito educativa; orientação no comércio local a respeito de poluição sonora; intensificação do patrulhamento preventivo

Esportes: Torneio de basquete 3×3

Assistência Social e Direitos Humanos: Apresentações e ações organizadas pelo SCFV – SOMA; brinquedos e alimentos (cama elástica, brinquedo inflável, pipoca, algodão doce, cachorro quente, sorvete, escultura de balões, pintura facial)

Obras e Serviços Urbanos: Escolinha de trânsito; exposição da maquete Sustentabilidade

Meio Ambiente: Distribuição de mudas do Viveiro Municipal

Melhorias realizadas

Durante toda a semana, a região do bairro São Luiz recebeu as obras, serviços e atendimentos proporcionados pelo Programa “Prefeitura na área”, como recapeamento asfáltico, construção de sarjetão, podas, limpeza, entre outras melhorias. A Praça de Esportes Cecília Azanha Pilotto e a Área de Lazer “Oswaldo Elias” foram revitalizadas.

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) reformou os banheiros da Praça e da área de lazer, que receberam novos sanitários, dois exclusivos (masculino e feminino) para PNE (Pessoas com Necessidades Especiais), rampa de acesso, substituição do telhado, pisos, revestimentos e iluminação, troca da caixa d´água, reboco, portas, janelas, encanamento e pintura interna e externa.

A revitalização na praça esportiva incluiu também a reforma, pintura e implantação de iluminação de LED da quadra poliesportiva, a manutenção na iluminação de toda a área de lazer, pintura de alambrados, guias e sarjetas.

Foram recapeadas as Ruas Humberto Casagrande, João Santarosa, Antônio Luchesi, Felício Seleghini (entre a Rua Joaquim Boer e Rua Antônio Meneghel), Rua Antônio Altarujo e Rua Luiz Nardo (entre Rua Paolo Dell´Agnese e Rua São Vito).

Também foi construído um sarjetão entre a Rua João Santarosa e a Rua Felício Seleguini, para melhorar o escoamento das águas pluviais, além de efetuadas a sinalização viária nas ruas recapeadas e a revitalização da pintura de solo nas demais vias.

“O Prefeitura na Área intensifica o trabalho de melhorias e manutenções das regiões atendidas. O bairro São Luiz está recebendo, pela primeira vez, o recapeamento das ruas e revitalização da praça de esportes. Recentemente, instalamos lâmpadas de LED em todas as vias públicas e melhorias no trânsito com a instalação de rotatórias e sinalização de solo”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As equipes da Secretaria de Meio Ambiente executaram a revitalização do playground da área de lazer, podas de árvores e limpeza do espaço.

Serviços de arborização, podas e limpezas também foram feitos nas Ruas Antonio Meneghel, Luis Cia, Marcos Campari, Rua Antônio Altarujo, e Rua Dante Zanaga com a Rua Daniel Boldrini, entre outros pontos do bairro.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com a Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG), que faz a operacionalização do Cadastro Único no município, realizou 58 atendimentos no Cras – Centro de Referência de Assistência Social do São Manoel, visando o acesso da população aos programas sociais.

Esta é a segunda edição do “Prefeitura na Área”. Em maio, a ação foi realizada na região da Cidade Jardim. Cerca de cerca de 3 mil pessoas participaram das atrações promovidas na Praça Oscar Ignácio de Souza.

