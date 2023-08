Teatro Municipal recebe a peça “Os Três Porquinhos” no domingo

O Teatro Municipal “Lulu Benencase” recebe, no domingo (6), a peça infantil “Os Três Porquinhos”, às 10h30.

É a clássica história dos três porquinhos que viviam felizes na floresta, até que um belo dia a mãe dos porquinhos precisa viajar e deixa o mais velho para tomar conta dos mais novos. Eles resolvem sair para brincar um pouco, se esquecem das horas e acabam se afastando da casinha. O lobo que passeava pela floresta e já estava com bastante fome sentiu o cheirinho de porquinhos… e assim começa uma grande aventura.

Os ingressos custam entre R$ 30,00 a R$ 60,00 e estão disponíveis na bilheteria do teatro e no site https://entravip.com.br/evento/79/OS_3_PORQUINHOS .

EIA TAMBÉM: Parque Inflável e cineminha estarão no Jardim da Paz em setembro

Casa do Conto

O fim de semana terá outra opção cultural, também no domingo: a “Contação de Histórias para a Família”, com o tema sobre o circo, às 14h, na Casa do Conto. A entrada é gratuita. Os interessados precisam agendar a participação com antecedência, pelo telefone (19) 3408-4800.

O endereço é Av. Carioba, 113, bairro Carioba.

“A Cultura de Americana está sempre com programação para todas as idades, como neste final de semana, peça infantil para as crianças e contação de histórias, também, para os pais”, destacou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP