Vila Soma, em Sumaré, vai ganhar serviço de água e saneamento

O bairro Vila Soma, em Sumaré vai receber o serviço para a implementação de saneamento básico e serviços de água, que está em fase final de regularização. O prefeito Luiz Dalben, ao lado do deputado Dirceu Dalben e líder de Governo Willian Souza, assinou nesta quinta-feira, dia 3, a ordem de serviço. Uma comissão de moradores foi convidada para comparecer ao Centro Administrativo de Nova Veneza, para participar do anúncio e acompanhar a assinatura.

Estes são novos direitos assegurados para o bairro, por meio da Lei Federal n° 13.465/17, a Lei do REURB, que garante os benefícios para os núcleos habitacionais em regularização, ampliando a dignidade, saúde e qualidade de vida dos moradores. Além disso, o local já recebeu ligação de energia elétrica e obras de infraestrutura.

“”Muito feliz em participar deste momento tão especial para as famílias e para Sumaré, saneamento básico é direito de todos! Uma importante iniciativa que vai trazer mais desenvolvimento para a cidade, mais qualidade de vida e justiça social para a população! Contem sempre com nosso mandato”, disse o deputado Dirceu Dalben.

LEIA TAMBÉM: Área Cura ganha portal ‘chique’

“A Vila Soma, um bairro em consolidação na cidade e pacificado, conquistou recentemente o direito à energia e, agora, graças ao empenho do prefeito Luiz Dalben e do deputado Dirceu Dalben, o direito ao saneamento básico e à água foi garantido. Essa importante conquista amplia a dignidade e a saúde pública para todos os moradores. Sou grato ao prefeito e ao deputado por incluírem essas pessoas na sociedade e trabalharem em prol do bem-estar de nossa cidade”, exaltou o líder de Governo, Willian Souza.

“É com grande alegria que assinei esta ordem de serviço, ampliando os direitos assegurados dos moradores da Vila Soma! Em breve, eles terão saneamento básico e água, direitos básicos para a saúde, qualidade de vida e humanização dos serviços públicos. No passado, esses moradores não podiam chegar perto da Prefeitura, não tinham direitos e eram esquecidos. Por isso, fizemos questão de convidar a comissão de moradores para ouvir este importante anúncio e celebrar com a gente mais esta conquista, pois eles fazem parte de Sumaré e lutamos por eles”, comemorou o prefeito Luiz Dalben.

Também participaram da assinatura o vereador Joel Cardoso, secretário de Governo, Odair Dias, secretário de Habitação, Douglas Oliveira, e o Procurador do Município, Israel Azenha.

A Vila Soma fica na região de Nova Veneza e conta com cerca de 12 mil moradores e 990 mil metros quadrados.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP