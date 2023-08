Gigantinho começa neste fim de semana e contará com 67 equipes do sub-8 ao sub-16

Começam neste final de semana as partidas do Campeonato de Futebol Amador Gigantinho, torneio promovido pela Secretaria de Esportes de Americana voltado às categorias de base.

Esta edição do Gigantinho contará com a participação de 67 equipes, divididas nas categorias sub-8 (ouro e prata), sub-10 (ouro e prata), sub-12 (ouro e prata), sub-14 (série única) e sub-16 (série única). As duas primeiras categorias terão jogos aos sábados de manhã, enquanto as três últimas acontecerão aos domingos.

A primeira rodada está marcada para este final de semana nos campos do Centro Cívico, São Manoel, Santa Maria, Unidos, Ipiranga, Guanabara e São Vito.

“O Gigantão já está a todo vapor e agora vamos dar início ao Gigantinho, para movimentar ainda mais os gramados da nossa cidade. Uma ótima oportunidade de incentivar a prática de esportes entre as crianças e adolescentes e descobrir novos talentos. Boa sorte a todos os participantes”, comentou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Times participantes

Sub-8 Ouro: Camisa 10 – A, Jardim da Paz, São Manoel – A, Na Cara do Gol – A, Ipiranga e Projeto FC – A

Sub-8 Prata: Camisa 10 – B, Instituto Jr Dias, São Manoel – B, Na Cara do Gol – B, Projeto Praia Azul, Projeto FC – B e Guarani

Sub-10 Ouro: Camisa 10 – A, Jardim da Paz, São Manoel – A, Na Cara do Gol – A, Ipiranga e Projeto FC – A

Sub-10 Prata: Camisa 10 – B, Instituto Jr Dias, São Manoel – B, Na Cara do Gol – B, Projeto Praia Azul, Projeto FC – B e Guarani

Sub-12 Ouro: Camisa 10 – A, Unidos – A, Colorado, São Manoel – A, Na Cara do Gol, Santa Cruz – A, Projeto FC e Ipiranga

Sub-12 Prata: Camisa 10 – B, Unidos – B, Guarani, São Manoel – B, Instituto Jr Dias, Jardim da Paz, Morada do Sol, Santa Cruz – B, São Vito, Estrela Azul e Cidade Jardim

Sub-14: Camisa 10, Unidos, Guarani, São Manoel, Instituto Jr Dias, Colorado, Morada do Sol, Santa Cruz, São Roque, Projeto FC, Cidade Jardim e Ipiranga

Sub-16: Sporting ZNC, Projeto Praia Azul, CT Torino, Instituto Jr Dias, Colorado, Morada do Sol, Santa Cruz, Ipiranga, Estrela Azul e Cidade Jardim

1ª rodada – Sábado, 05/08

Centro Cívico (1)

8h – Camisa 10 – A x Na Cara do Gol – A (sub-8 ouro)

8h50 – Camisa 10 – A x Na Cara do Gol – A (sub-10 ouro)

9h40 – Camisa 10 – B x Na Cara do Gol – B (sub-8 prata)

10h30 – Camisa 10 – B x Na Cara do Gol – B (sub-10 prata)

São Manoel

8h – São Manoel – A x Projeto FC – A (sub-8 ouro)

8h50 – São Manoel – A x Projeto FC – A (sub-10 ouro)

9h40 – São Manoel – B x Projeto FC – B (sub-8 prata)

10h30 – São Manoel – B x Projeto FC – B (sub-10 prata)

Centro Cívico (2)

8h – Jardim da Paz x Ipiranga (sub-8 ouro)

8h50 – Jardim da Paz x Ipiranga (sub-10 ouro)

9h40 – Instituto Jr Dias x Guarani (sub-8 prata)

10h30 – Instituto Jr Dias x Guarani (sub-10 prata)

1ª rodada – Domingo, 06/08

Santa Maria

8h – Camisa 10 – A x Na Cara do Gol (sub-12 ouro)

9h – Camisa 10 – B x Morada do Sol (sub-12 prata)

10h – Camisa 10 x Morada do Sol (sub-14)

11h – Sporting ZNC x Morada do Sol (sub-16)

Unidos

8h – Unidos – B x Cidade Jardim (sub-12 prata)

9h – Unidos x Cidade Jardim (sub-14)

10h – Projeto Praia Azul x Cidade Jardim (sub-16)

Ipiranga

8h – Guarani x São Vito (sub-12 prata)

9h – Guarani x Ipiranga (sub-14)

10h – Colorado x São Roque (sub-14)

Guanabara

8h – São Manoel – A x Santa Cruz – A (sub-12 ouro)

9h – São Manoel – B x Santa Cruz – B (sub-12 prata)

10h – São Manoel x Santa Cruz (sub-14)

11h – CT Torino x Santa Cruz (sub-16)

São Vito

8h – Instituto Jr Dias x Estrela Azul (sub-12 prata)

9h – Instituto Jr Dias x Projeto FC (sub-14)

10h – Instituto Jr Dias x Estrela Azul (sub-16)

