Área Cura ganha portal ‘chique’

O prefeito Luiz Dalben, ao lado do deputado Dirceu Dalben e vice Henrique Stein, entregou neste sábado, dia 29, o portal de entrada da Área Cura, na Estrada Municipal Américo Ribeiro do Santos. O novo cartão postal da cidade foi construído em parceria com a empresa Multilog e conta com estruturas de concreto, além de paisagismo e painéis de led para informativos da prefeitura.

Participaram da cerimônia autoridades municipais, presidente da Câmara Municipal, vereador Hélio Silva, líder de Governo, vereador Willian Souza, e demais vereadores, além do vereador de Hortolândia, Enoque.

“É com grande alegria que entregamos este novo cartão portal da cidade, que vai embelezar ainda mais Sumaré. Este é mais um investimento na região da Área Cura, que tem recebido melhorias desde 2017 em todas as áreas, dando continuidade aos investimentos realizados pelo deputado Dirceu Dalben quando era prefeito do Município, como o viaduto de ligação das regiões Cura e Matão. Nosso objetivo é implantar portais de entrada em todas as regiões, mostrando para a população que ela está em Sumaré, cidade que acolhe com carinho e segue em constante crescimento, além de gerar ainda mais o sentimento de pertencimento aos nossos moradores”, disse o prefeito Luiz Dalben.

A região da Área Cura recebe diversas melhorias. A Estrada Américo Ribeiro dos Santos foi duplicada e totalmente revitalizada, com nova iluminação. Também foram entregues a nova UBS Ypiranga, biblioteca e posto do Sebrae Aqui, MEI e Banco do Povo do Jardim Bom Retiro, além de um Centro da Criança, para atendimento pediátrico humanizado.

Está em construção a UPA Denadai, que, em breve, será inaugurada, ampliando ainda mais o atendimento de urgência e emergência, e o viaduto de ligação do Parque Bandeirantes com o Jardim Nova Europa, em Hortolândia. Também estão a todo vapor as obras da nova Escola Municipal no Jardim Santa Joana.

