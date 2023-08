Veja os ganhadores do 3º sorteio do Espetáculo de Prêmios da ACIA

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) realizou, na manhã de segunda-feira, dia 31, o terceiro sorteio do “Espetáculo de Prêmios”, na sede da entidade. Sandra Aparecida Bertholo, moradora da Vila Santa Maria, em Americana, ganhou uma Smart TV de 43 polegadas UHD 4K Samsung. Ela fez a compra na Tokyo Modas. Já Cirlene Lopes, que reside no Jardim Adélia, em Santa Bárbara d’Oeste, foi a ganhadora de um celular Samsung Galaxy Ultra 5G S22. Ela adquiriu o cupom na Danny Cosméticos.

O “Espetáculo de Prêmios” é organizado pela Acia e terá a duração de um ano com a distribuição de R$ 200 mil em prêmios, incluindo um veículo zero quilômetro. O sorteio do carro será realizado em janeiro. A cada R$ 50 em compras o consumidor terá direito a um cupom. As lojas participantes são identificadas com cartazes.

