Sumaré 155 anos: Deputado Dalben destaca investimentos conquistados para a cidade

Sumaré completou 155 anos na última semana, dia 26 de julho e o Deputado Estadual Dirceu Dalben destacou algumas conquistas para o município. O parlamentar destinou ao município R$ 28,3 milhões, principalmente para as áreas da Saúde e Infraestrutura. Além disso, conquistou importantes investimentos para a população, como a duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, recuperação de estradas vicinais, duplicação da ponte da Estrada Mineko Ito, construção de pontes e viadutos – melhorias que garantem mais desenvolvimento para a cidade e mais qualidade de vida à população.

“Deus tem nos abençoado e, em parceria com o prefeito Luiz Dalben, estamos contribuindo com o progresso de Sumaré, com grandes melhorias que estão preparando a cidade para o futuro e impactando muito positivamente na qualidade de vida das famílias. São emendas para o custeio da Saúde, ambulâncias, vans para o transporte de pacientes, reformas e ampliações de unidades de saúde, obras de infraestrutura, pavimentação e recape, implantação de novos espaços de esportes, cultura, lazer, academias ao ar livre e mínis arenas esportivas, equipamentos para a Defesa Civil e também temos apoiado entidades assistenciais e de inclusão social, que prestam relevantes serviços para aqueles que mais precisam”, destacou o deputado.

Dalben também tem trabalhado muito para auxiliar o Hospital Estadual de Sumaré, lutando pela abertura de novos leitos e contribuindo com a prefeitura na construção de novas unidades de saúde, como as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Maria Antônia, Área Cura e Picerno.

INFRAESTRUTURA

Com emenda do deputado, a cidade está ganhando uma nova ponte ligando as ruas Eugênia Biancalana Duarte e a Joseph Pleasent Fenley, próximo ao shopping popular – saindo do centro de Sumaré, sentido região de Nova Veneza.

Além de contribuir com o desenvolvimento da cidade por meio de suas emendas parlamentares, Dalben intermediou e conquistou junto ao Governo do Estado outras importantes melhorias para a população, como a duplicação da Rodovia Adauto Campo Dall’Orto, melhorando o acesso dos moradores de Sumaré e Paulínia à Rodovia Anhanguera, construção de viadutos – um sobre a linha férrea no Parque Bandeirantes, ligando com Hortolândia, e outro ligando as regiões Central (Avenida José Mancini) com Nova Veneza (Avenida da Amizade), além da garantia de construção de três novos viadutos, garantidos por meio da renovação da concessão da malha paulista.

Outras obras de infraestrutura, como a recuperação e modernização de outras importantes estradas também contam com o apoio do deputado, com o objetivo de garantir mais qualidade de vida a todos. Por meio do programa “Novas Estradas Vicinais”, foram recuperadas a Estrada Mineko Ito (ligação entre a região de Nova Veneza e região da Área Cura) e a estrada de ligação com Monte Mor.

“Importante lembrar que essas são vias de responsabilidade dos Municípios, mas conseguimos que recebam investimentos do Estado. São os impostos da população sendo revertidos em melhorias na própria cidade”, explicou o deputado. A Rodovia Virgínia Viel Campo Dall’Orto, via de acesso entre a região central e a Anhanguera, e a Avenida Fuad Assef Textil também receberam asfalto novo, por meio do programa “Estradas Asfaltadas”.

OUTRAS MELHORIAS PARA A CIDADE

A nova ETEC – Escola Técnica, em fase final de construção no Jardim Luiz Cia, deve entrar em funcionamento no próximo semestre, garantindo a formação de profissionais capacitados para atender às demandas do mercado de trabalho.

Ao longo de seu mandato, Dalben também já conquistou diversos outros investimentos importantes do Estado para o município, como unidades do Poupatempo, Restaurante Bom Prato e Corpo de Bombeiros Militar, novo curso na FATEC (Faculdade de Tecnologia), ensino integral em mais escolas estaduais, novas viaturas policiais, reforma da Delegacia de Polícia, nova DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), linhas de ônibus metropolitanos, entre outros.

“São muitos investimentos estaduais para Sumaré, conquistados com apoio do nosso mandato em parceria com o prefeito Luiz Dalben. E, neste aniversário de 155 anos, reiteramos nosso compromisso de seguir realizando um mandato participativo, municipalista e empenhado para que a nossa cidade e toda região continue em crescente desenvolvimento, referência em qualidade de vida e justiça social para todos. Desejo que Deus abençoe a todos os sumareenses com muita saúde, prosperidade e que possamos continuar unidos, lutando e dando o nosso melhor pela nossa cidade. Contem sempre com a família Dalben!”, finalizou.

