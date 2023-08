Brasil empata (0) com Jamaica e cai na Copa

Brasil empata com a Jamaica sem gols e está eliminada da

Copa do Mundo feminina! As brasileiras precisavam de uma vitória simples para avançar, mas não conseguiram furar o bloqueio das caribenhas.

Com Marta de titular e a volta de Kathellen na zaga, a seleção jogava pela vitória para se classificar. Num jogo dominado pela Seleção nacional, o time das adversárias fez o básico, se defendeu e segurou o empate para prosseguir na competição pela primeira vez na história.

Com uma vitória sobre o Panamá e uma derrota contra a França nesta edição, o time de Marta e companhia estava determinada a conquistar a classificação para as oitavas de final. Para o desafio contra a Jamaica, a equipe precisava da vitória para garantir a vaga na próxima fase. Outra possibilidade de classificação seria se o Panamá, último colocado no grupo com duas derrotas, conseguisse vencer a líder França.

Classificadas para as oitavas de final, agora vão enfrentar integrantes do grupo H. No grupo H, estão Alemanha, Colômbia, Coreia do Sul e Marrocos.

