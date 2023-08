Campanha do Agasalho arrecada mais de 5 toneladas de doações

A Campanha do Agasalho 2023 do Fundo Social de Solidariedade de Americana arrecadou, de maio a julho, 5.582,46 quilos de doações de roupas, calçados, cobertores, roupas de cama e meias.

Lionela Ravera Sardelli, presidente do Fundo Social de Solidariedade, falou sobre o objetivo da campanha e agradeceu a participação dos apoiadores e da população. “Com a união de esforços conseguimos superar a arrecadação de 2022, para atender as famílias em situação de vulnerabilidade. Cada doação foi muito importante pela disposição e solidariedade do doador e pelo bem que fez às pessoas que precisavam. Agradecemos às empresas que ajudaram e à população que, mais uma vez, contribuiu. Americana é uma cidade que tem engajamento nas campanhas e se preocupa com o próximo e só temos a agradecer pelo apoio de todos”, disse Lionela.

Do total arrecadado, o Fundo Social de Solidariedade já entregou 4.219 quilos de doações. A Campanha arrecadou 2.655,33 quilos de roupas diversas, 2.504,69 quilos de cobertores, 341,70 quilos de calçados, 67,10 quilos de roupas de cama e 13,64 quilos de pares de meias.

Durante a Campanha, foram realizadas diversas parcerias para reforçar a arrecadação de doações. A ação “Chopp Solidário”, promovida pela Kalango Cervejaria, arrecadou 339,8 quilos de roupas e cobertores e 192,4 quilos de alimentos para a Campanha do Agasalho de Americana.

O Fundo Social de Solidariedade também recebeu a doação de 180 cobertores e 200 peças de roupas usadas da organização da 7ª Expodeps – Exposição das Empresas Prestadoras de Serviços, com a colaboração de empresários e da Fidam – Feira Industrial e Comercial de Americana.

O drive-thru, realizado no dia 20 de maio, em frente à Prefeitura, arrecadou 55 quilos de doações de roupas de inverno e calçados. A ação foi promovida pelo Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a EPTV Campinas.

A empresa In Bak Muay Thai, em parceria com a Kheper Suplementos e apoio da empresa Sky Fit, entregou 87 quilos de doações.

A empresa Sicoob Crediguaçu – Sistema de Cooperativa de Crédito entregou 23 quilos de doações diversas.

Também participaram da Campanha do Agasalho as empresas Metalfarma, Feola Imóveis, AESCON, Evonik, Morada Logística, Posto Shell do Portal,o time Weavers Football, entre outros colaboradores.

Em 2022, a Campanha do Agasalho de 2022 arrecadou mais de 4 toneladas (4.073.250 quilos) de doações, entre roupas femininas, masculinas e infantis, cobertores, calçados, toalhas, travesseiros, roupinhas e cobertores para pets e mais 854 itens de produtos de higiene.

