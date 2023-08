Câmara tem debate 'Lei Maria da Penha'

A Câmara Municipal de Americana vai ter seu debate ‘Maria da Penha’

irá realizar no dia 14 de agosto, a partir das 19h, uma audiência pública para debater os avanços obtidos e os desafios existentes na rede de atendimento a mulheres vítimas de violência no município. A realização da audiência atende requerimento de autoria da vereadora Professora Juliana (PT).

A audiência acontece no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo, será aberta ao público e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara através do canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

De acordo com a parlamentar, o objetivo do debate é promover uma reflexão sobre a rede de atendimento e proteção das mulheres vítimas de violência em Americana, avaliando avanços e desafios, além de discutir os efeitos da lei como uma ferramenta no combate à violência contra a mulher.

“A violência contra a mulher é uma das principais formas de violação dos direitos humanos enfrentadas pela mulher na atualidade. Romper com o ciclo da violência necessita de uma rede de atendimento multiprofissional e qualificado para atender estas mulheres através de fluxo de atendimentos e encaminhamentos para ajuda e proteção”, defende Professora Juliana.

“A rede de atendimento e proteção a mulheres vítimas de violência deve atuar de forma articulada entre as instituições/serviços governamentais e não-governamentais, buscando o desenvolvimento de estratégias efetivas de prevenção e de políticas que garantam a segurança das mulheres e seus direitos”, acrescenta a parlamentar.

Para a audiência, foram convidados representantes das secretarias municipais de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos e Fazenda; do Centro de Atendimento Psicossocial Adulto; do Hospital Municipal; do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; da Guarda Municipal e da Delegacia Especializada da Mulher; do Ministério Público; de instituições de ensino; e de órgãos, instituições e movimentos de defesa dos direitos das mulheres.

Para garantir ampla participação, a população pode apresentar dúvidas, sugestões e comentários de três formas diferentes: presencialmente, no Plenário da Câmara; por e-mail, enviando sua mensagem para audienciaspublicas@camara-americana.sp.gov.br; e preenchendo o formulário na página da audiência no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/audienciaspublicas/audiencia-publica—violencia-contra-a-mulher .