Americana: obras do Portal e letreiros turísticos prontos no final de agosto

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou, nesta terça-feira, durante coletiva de imprensa, que as obras do Portal de Entrada da cidade, além dos letreiros turísticos estarão prontos até o final de agosto. A informação foi revelada no anúncio de atividades e ações que serão realizadas durante o mês de agosto, aniversário da cidade.

Os letreiros serão instalados na Avenida Antonio Pinto Duarte, na entrada da cidade, e outro na Praça Basílio Rangel, na região central. Além da criação de uma identificação visual alinhada com as cores características da cidade, os letreiros em duas vias importantes do município podem se tornar marcos que despertam nas pessoas o desejo de visitá-los e fazer registros fotográficos.

Os letreiros foram idealizados pela equipe da Secretaria de Planejamento e confeccionados em chapa metálica galvanizada e pintados com tinta automotiva. Na Avenida Antonio Pinto Duarte, o nome de Americana terá três tons de azul e valorizará, ainda mais, as obras de remodelação viária que estão sendo realizadas no portal da cidade e que deverão ser entregues em breve.

Na Praça Basílio Rangel, a frase “Eu Americana”, em dois tons de azul, estará emoldurada por um coração na cor vermelha, atraindo a atenção das inúmeras pessoas que frequentam o comércio da região central.

Já o projeto de remodelação da entrada da cidade contempla nova geometria da rotatória, instalação de três conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, recapeamento asfáltico das Avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Dei Santi, no trecho que compreende as obras, passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem.

Remodelação viária:

– O acesso da entrada pela Rodovia Anhanguera continuará pela Avenida Antônio Pinto Duarte sentido centro.

– O tráfego sentido bairros será realizado pelas marginais, Ruas Orlando Dei Santi e São Gabriel, como acontece atualmente.

– Rua Santa Cláudia sentido único (bairro)

– Rua Santa Amélia sentido único (centro)

– Rua Basílio Piloto sentido único (centro) a partir da Rua Eduardo Medon

– Rua Gelindo Nardo sentido único (centro) até a Rua Eduardo Medon

– Avenida Affonso Pansan sentido único (bairro) até a Avenida Paschoal Ardito

– Cruzamentos das Ruas Santa Cláudia, Santa Amélia e Santa Joana D´arc com a Avenida Antônio Pinto Duarte serão semaforizados.

