Jovem que ficou em coma ao cheirar pimenta receberá alta

A jovem Thais Medeiros de Oliveira, de 25 anos, ficou internada cerca de cinco meses, após uma grave reação ao cheirar pimenta, receberá alta nos próximos dias. A mãe de Thais informou que terá que montar uma Unidade de Terapia Intensiva na residência, para acolher a filha.

Thais tem duas filhas e nos últimos meses a mãe dela compartilhou os momentos das meninas ao visitar a mãe.

LEIA TAMBÉM: Desenganada pelos médicos, Americanense que caiu de paraglider volta a andar

Relembre o caso:

Thais almoçava com o namorado, em Anápolis, Goiás, quando cheirou um vidro de pimenta em conserva. Os médicos acreditam que a ação foi um gatilho para uma crise de asma forte, que levou à baixa circulação de oxigênio para o cérebro e o coração. Ela teve uma parada cardiorrespiratória.

A mãe bastante emocionada comemora cada reação da filha, que ficou imóvel por dias. A família também criou uma vaquinha para ajudar no tratamento de Thais que ultrapassou a meta de R$ 110 mil, foram arrecadados R$ 175 mil.

“Nada é impossível quando se tem esperança. Ela inclusive já entende o que as pessoas falam e consegue segurar o tronco sentada por um bom tempo”, diz o texto da página da vaquinha.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP