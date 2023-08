Corinthians bate Newell's (2-1) pela Sula

O Corinthians voltou à campo erecebeu a equipe argentina do Newell’s

Old Boys pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Sudamericana 2023 na noite desta terça-feira (1º).

Atuando na Neo Química Arena, o Timão venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Yuri Alberto e Wesley. O Alvinegro jogou muito no primeiro tempo, mas saiu em desvantagem no placar. Entretanto, voltou para a segunda etapa atento e virou o placar.

Agora, o Coringão vai para o jogo de volta, que ocorre em 8 de agosto, com a vantagem de poder se classificar com um empate.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o Corinthians com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Murillo e Matheus Bidu; Maycon, Matheus Araújo e Ruan Oliveira; Adso, Biro e Yuri Alberto. Entraram no decorrer do jogo: Carlos Miguel, Wesley, Romero, Fausto Vera e Gil. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Leo Mana, Giovane, Giuliano, Pedro, Roni, Felipe Augusto e João Pedro.

Primeiro tempo

No primeiro minuto de jogo, o Coringão já foi pra cima: Ruan Oliveira recebeu pela direita, fez o passe para Yuri Alberto que chutou em cima da zaga argentina. A bola foi pra escanteio.

Os argentinos responderam aos sete minutos: em uma bobeada do Timão, o jogador adversário tentou encobrir Cássio, que conseguiu espalmar para fora.

Aos 10, em uma tabela entre Adson e Ruan, o camisa 33 recebeu dentro da área e chutou em cima do goleiro. Mais uma jogada perigosa do Alvinegro.

Aos 17 minutos a arbitragem assinalou pênalti para o Timão. Em uma jogada com Biro, a bola bateu na mão no zagueiro adversário. O árbitro recorreu a checagem do VAR e cancelou a marcação, pois a bola bateu no pé do argentino.

O Time do Povo chegou de novo, aos 26: Matheus Araújo fez o passe para Adson, o camisa 28 chutou de frente para o gol e o goleiro fez uma boa defesa.

Aos 30 minutos, Adson roubou a bola e tocou para Yuri Alberto, o camisa 9 chutou e o goleiro fez outra boa defesa. Na jogada seguinte, Maycon chutou de fora e mais uma vez o goleiro Hoyos salvou o Newell´s. Aos 32, Fagner carregou a bola para o meio da área e chutou de trivela, para fora! Foi uma boa sequência ofensiva do Timão.

O Newell´s Old Boys chegou com perigo aos 39: Recalde chutou de fora e Cássio espalmou. No rebote, Bruno Méndez chegou antes do atacante adversário e mandou para escanteio.

O árbitro deu cinco minutos de acréscimo.

Aos 49 minutos, o Newell´s Old Boys abriu o placar. Em uma desatenção da defesa alvinegra, Martino pegou a bola, tocou no meio da área, chegando em Portillo que só empurrou para o gol, 1 a 0.

Fim de primeiro tempo na Neo Química Arena.

Segundo tempo

O Corinthians voltou para o segundo tempo com duas alterações: saíram Matheus Araújo e Cássio, que sentiu dores no final da primeira etapa e entraram Wesley e Carlos Miguel.

Bola em jogo!

Aos três minutos, em um chute de muito longe de Gomez, Carlos Miguel espalmou para escanteio.

Aos oito minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Timão. Ruan Oliveira foi derrubado pelo jogador argentino. Yuri Alberto foi para a cobrança e empatou: 1 a 1!!

Aos 17 minutos, outra mudança do Timão: saiu Biro e entrou Romero.

Gol do Corinthians! Aos 20 minutos, Romero cruzou para área e Wesley chutou de direita para o fundo das redes. Virada do Timão, 2 a 1! Foi o primeiro gol de Wesley como profissional do Timão.



Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians

O Corinthians mexeu mais duas vezes aos 30 minutos: saíram Ruan Oliveira e Fagner e entraram Fausto Vera e Gil.

O Newell´s Old Boys chegou aos 33 minutos: Em uma saída errada de Bruno Méndez, o atleta argentino chutou de fora da área e foi pra fora. Na jogada seguinte, Carlos Miguel salvou o Timão com uma excelente defesa.

O árbitro deu cinco minutos de acréscimo, mas nada de relevante ocorreu e a partida foi encerrada. O Timão abriu vantagem na disputa das oitavas de final da CONMEBOL Sudamericana. A partida de volta ocorre na próxima terça-feira (8), em Rosario, na Argentina.

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo no próximo sábado, quando encara o Internacional, em Porto Alegre, pela 18ª rodada do Brasileirão 2023. A partida ocorre às 18h30.

Comunicado oficial – Róger Guedes

O Sport Club Corinthians Paulista informa que recebeu uma oferta do Al-Rayyan, do Catar, pelo atacante Róger Guedes. O clube liberou o atleta para viajar e realizar os exames médicos com a equipe árabe e aguarda os próximos passos da negociação.

