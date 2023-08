Era procurado por tráfico. Fez o bis e cana

Um adolescente que já era procurado por tráfico

acabou sendo detido no ‘bis’ da atividade em Americana. A Gama (Guarda Municipal) deteve o menor de 15 anos que já tinha passagem e estava na mesma atividade.

A ação aconteceu na manhã do último sábado no jardim São Roque. O jovem de 15 anos estava em companhia de outro menor, este de 17 anos.

Uma viatura fazia patrulhamento no bairro na parte da manhã e viu os dois suspeitos na caminhada na rua Potengi. Os dois se apavoraram e começaram a correr. Um dos dois jogou uma sacola embaixo de um carro para evitar o flagrante. Os agentes pegaram a sacola, que continha drogas (18 porções de maconha e 32 de cocaína) e R$ 138 em dinheiro.

Na delegacia, o menor que era procurado ficou detido e foi encaminhado para a Fundação Casa. O outro foi liberado.

