Observatório Municipal de Americana abre as portas para visitação de escolas

O Observatório Municipal de Americana (OMA) “Nelson Travnik”, vinculado à Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abre suas portas para a visitação de escolas da rede municipal de Educação entre os meses de agosto e setembro, com entrada gratuita.

Poderão participar da atividade estudantes matriculados entre os 5º e 9º anos em escolas municipais de Ensino Fundamental. As visitas ocorrerão no período da tarde, às segundas e terças-feiras, por meio de agendamento.

“O OMA comemora seus 40 anos de inauguração estendendo o atendimento prestado no espaço também para estudantes da rede municipal de Educação. Isso significa que, além das visitas noturnas, feitas mediante agendamento, será possível conhecer o espaço e seus telescópios também durante o dia, ampliando o conhecimento sobre astronomia”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

Inaugurado em 4 de agosto de 1985, o Observatório Municipal de Americana foi o segundo no gênero a ser implantado no País, sendo um complexo pedagógico, cultural, científico e turístico. O espaço conta com sala para cursos e palestras com 40 lugares, hall para exposições, laboratório fotográfico, biblioteca, gabinete dos astrônomos, cúpula com 4,5 m de diâmetro e um terraço para observações a céu aberto. Na parte externa do prédio estão instalados três modelos de relógio de Sol: equatorial, horizontal e vertical.

O acesso ao Observatório é feito pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

