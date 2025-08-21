O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), decidiu votar nesta quinta-feira, 21, a urgência do projeto de reforma do Imposto de Renda. O mérito tende a ser analisado pelo plenário da Casa na próxima semana. A proposta do governo é isentar trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês.

O texto, relatado pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira (Progressistas-AL), é a principal aposta do Palácio do Planalto para catapultar a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição.

A proposta já foi aprovada pela comissão especial e não teve grandes alterações em relação ao projeto enviado pelo Ministério da Fazenda.

Hugo Motta vai lucrar junto com governo

No relatório, Lira manteve a isenção do Imposto de Renda para pessoas que ganham até R$ 5 mil, beneficiando cerca de 10 milhões de trabalhadores. Já quem ganha entre R$ 5 e R$ 7,3 mil terá uma redução parcial da tributação. O projeto também prevê a tributação de 10% sobre lucros e dividendos.

O avanço do projeto no plenário da Câmara acontece menos de 24 horas depois da derrota surpresa do governo na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. A oposição conseguiu reverter a desvantagem, driblou os candidatos do Planalto e garantiu a presidência do colegiado, com o senador Carlos Viana (Podemos-MG), e a relatoria com o deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil-AL).

