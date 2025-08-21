Renato Albani apresenta “A Ignorância É Uma Dádiva” no Farmasi Arena, neste domingo (24)

É neste domingo! Um dos maiores nomes do humor nacional, Renato Albani chega ao Rio de Janeiro para apresentar seu novo espetáculo, “A Ignorância É Uma Dádiva”. No dia 24 de agosto, no Farmasi Arena, acontece a sessão que reunirá mais de 3 mil pessoas em uma noite de muito riso e observações afiadas sobre o cotidiano.

Aos 40 anos, Albani aborda com olhar crítico e bem-humorado as mudanças da vida adulta, reflexões sobre o impacto da internet e as relações na sociedade contemporânea. “A nossa geração é a última que não cresceu com as redes sociais […] que as pessoas não se esqueciam de viver”, comenta o comediante.

O espetáculo sucede o fenômeno “Zona de Conforto”, que ultrapassou 600 sessões esgotadas e atraiu mais de 250 mil espectadores. No digital, Albani também coleciona números expressivos: seu especial mais recente, “Assim Caminha a Humanidade”, lançado gratuitamente no YouTube, já ultrapassa 2,2 milhões de visualizações.

Reconhecido pela habilidade em transformar situações cotidianas em histórias hilárias e próximas do público, Albani consolida-se como um dos artistas mais carismáticos e completos do stand-up brasileiro.

