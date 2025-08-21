Raphael Ghanem lota Arena Dux em São Luís com espetáculo “Se é que você me entende”

O sucesso de Raphael Ghanem segue arrastando multidões por onde passa. No último final de semana, o humorista lotou a Arena Dux, em São Luís, no Maranhão, reunindo mais de 3 mil pessoas em seu espetáculo “Se é que você me entende”. Os ingressos esgotaram, consolidando mais uma noite histórica em sua turnê nacional.

Reconhecido pelo humor leve, direto e cheio de identificação com o público, Ghanem vem acumulando sessões lotadas em diversas cidades do país. Em São Paulo, depois de esgotar o Espaço Unimed, ele retorna para a capital com apresentações especiais nos dias 21 e 22 de agosto, no Teatro Bradesco. Além dos ingressos individuais, estão disponíveis combos promocionais para casal e trisal.

A turnê “Se é que você me entende” segue em ritmo acelerado, com agenda completa e ingressos disponíveis no site oficial: https://raphael.nonstop.com.br/agenda

Próximos shows de Raphael Ghanem em São Paulo:

• 20/08/2025 – 21h00 | Barueri/SP – Teatro Praça das Artes

• 21/08/2025 – 20h00 (sessão extra) | São Paulo/SP – Teatro Bradesco

• 21/08/2025 – 23h00 | São Paulo/SP – Teatro Bradesco

• 22/08/2025 – 23h00 | São Paulo/SP – Teatro Bradesco

