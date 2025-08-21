Americana: Hospital Municipal alerta para os riscos das oscilações climáticas

Com as constantes oscilações de temperatura típicas desta época do ano, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, faz um alerta à população sobre os cuidados necessários para preservar a saúde.

Segundo dados da rede pública, os meses de transição entre estações registram um aumento significativo nos atendimentos por doenças respiratórias, alergias e complicações cardiovasculares, especialmente entre crianças, idosos e pacientes com condições crônicas pré-existentes.

A Dra. Marcella Pozetti, gerente médica do Hospital Municipal, explica que o corpo humano enfrenta dificuldades para se adaptar quando a temperatura varia bruscamente em um curto espaço de tempo. “Essas oscilações climáticas sobrecarregam nosso sistema imunológico, deixando-nos mais vulneráveis a infecções e agravando problemas de saúde já existentes”.

Medidas

As medidas preventivas simples, mas consistentes, podem reduzir consideravelmente esses riscos. Entre as principais recomendações, manter a vacinação em dia aparece como prioridade, principalmente contra influenza e Covid-19. A hidratação constante também é essencial, já que muitas pessoas deixam de beber água suficiente quando o clima esfria, favorecendo problemas circulatórios e respiratórios.

Vestir roupas adequadas às variações do dia, evitando exposição direta a ventos frios e protegendo áreas sensíveis como pescoço e ouvidos, completa o conjunto de cuidados básicos que todos deveriam adotar.

“As mudanças bruscas de temperatura afetam diretamente a saúde da população e, por isso, nossa rede tem trabalhado com atenção redobrada nesse período. A orientação é fundamental para que possamos reduzir o número de complicações e evitar internações que poderiam ser prevenidas. Estamos fortalecendo as ações de prevenção, mas também preparados para oferecer assistência de qualidade a quem precisar”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira

As unidades de saúde de Americana estão preparadas para orientar a população e oferecer atendimento quando necessário, mas ressalta que a prevenção continua sendo a melhor estratégia para enfrentar os desafios impostos pelo clima instável. Pequenos ajustes na rotina podem fazer grande diferença na manutenção da saúde coletiva durante este período.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

