A diretoria do União Barbarense já está se movimentando para adequar o Estádio Antonio Guimarães as exigências da Federação Paulista de Futebol,visando o Campeonato Paulista da Série A-3 de 2026.

Já foram iniciadas obras como :reforma de sanitários do publico, sala para o VAR, Sala de Controladoria, reforma do vestiário de arbitragem .

Nesta quinta-feira(21), o comandante do Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara,Tenente Elio Marcolino, realizou a vistoria no estádio e na parte social do União Barbarense,visando a renovação do AVCB-Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, documento essencial para que o estádio seja liberado para realização do estádio. O estádio foi aprovado e o laudo deve ser emitido nos próximos dias.

A vistoria dos Bombeiros foi acompanhada pelo presidente do clube, Daniel de Castro(Gordo). “Estamos providenciando a documentação com antecedência para que até o final do ano tudo esteja em ordem para o campeonato” disse o presidente.

O presidente Daniel acompanhou vistoria dos bombeiros

