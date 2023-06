Old School Basket vence P Feliz e volta à quadra domingo

O Old School Basketball, time novaodessense da categoria 40+,

venceu mais uma partida pelo Campeonato Interclubes Metropolitano 2023. Com apoio da Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes, o time da casa derrotou Porto Feliz por 71×59, em partida disputada no final da tarde do sábado (24/06), no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa. O destaque da partida foi o atleta Silvano, camisa 3 que somou 15 pontos no jogo, além de quatro assistências, dois rebotes e duas roubadas de bola.

Em mais um jogão, os atuais campeões tiveram um excelente desempenho. O jogador e técnico Saulo Júnior fez uma avaliação da partida. “Mais uma vez conseguimos fazer um jogo encaixado, imprimindo uma defesa forte, o que fez a diferença na partida, garantindo essa importante vitória. Seguimos treinando bastante, buscando melhorar a cada rodada nosso posicionamento dentro do campeonato”, declarou.

O time novaodessense Old School tem três vitórias e três derrotas e está em 4º lugar na competição. Agora, a equipe se prepara para o próximo desafio e, dependendo da combinação de resultados, pode terminar o 1º turno da competição em segundo lugar.

“Neste domingo, 02 de julho, temos o último jogo do 1º turno do Campeonato 40+ da Liga Interclubes Campinas. Teremos pela frente a equipe Gran São João, de Limeira. Vamos em busca de mais uma vitória e, dependendo da combinação de resultados, podemos terminar em 2º lugar”, ressaltou Saulo.

A partida está prevista para as 10h30, na casa do adversário, em Limeira. “Os atletas estão focados. Estamos contentes com o desempenho do time e na luta em busca do bicampeonato. Queremos agradecer à Barbearia Caverna Urbana e à Whitehead Ar-Condicionado. E também agradecemos à Secretaria Municipal de Esportes”, finalizou Saulo Jr.

Conforme a frase do técnico de basquete e campeão pela NBA com seis títulos pelo Chicago Bulls e cinco pelo Los Angeles Lakers, Phil Jackson, “ataque ganha jogos, defesa ganha campeonatos”. Que prevaleça essa máxima do basquete e o time novaodessense, com ataques e defesas fortes, conquiste o bicampeonato.