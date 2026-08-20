Morre Olga Poeta aos 106 anos. Uma das mulheres mais velhas de Santa Bárbara d’Oeste – Era viúva de José Telles Poeta, deixando os filhos: Lucila, Sérgio, Paulo, Zélia, José. (Luiz e Marco em memória).

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Ela era uma figura muito ativa na comunidade e ficou conhecida no município por carregar o título de ex-Miss Maior Idade e participar de eventos voltados à terceira idade. Residia na Vila Brasil em Santa Bárbara d’Oeste.

Velório de Olga Poeta:

Municipal Berto Lira em dois períodos: dia 20 das 18:30 às 21:30 e dia 21 com início às 06:00.

Sepultamento:

Dia 21, saindo às 09:00 para o Cemitério da Paz.