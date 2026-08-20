O Brasil alcançou, de janeiro a julho de 2026, a marca de 59 milhões de passageiros em voos domésticos. É a maior movimentação para o período desde o início da série histórica, em 2000. O número representa um crescimento de 4,04% em relação aos 57 milhões de viajantes registrados no mesmo período do ano passado.

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Em julho, a movimentação doméstica foi de 9,1 milhões de passageiros, também a maior para o período: 1,85% a mais do que os 9 milhões contabilizados em julho de 2025.

O cenário de alta se estende à movimentação internacional. Nos sete primeiros meses do ano, foram registrados 17,7 milhões de passageiros – um volume 8,2% superior aos 16,4 milhões computados no mesmo período de 2025.

Julho também marcou a maior movimentação internacional da história para o mês, com 2,7 milhões de passageiros (aumento de 4,2% na comparação com julho de 2025, quando o país recebeu 2,6 milhões de passageiros internacionais).

Os dados, compilados pelo Ministério do Turismo, são da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

TURISMO DE NEGÓCIOS – O turismo de negócios atingiu R$ 8,4 bilhões de faturamento nos sete primeiros meses de 2026. O valor é 8% superior aos R$ 7,8 bilhões apurados no mesmo período do ano passado.

Com avanço obras de modernização, Aeroporto de Americana fica fechado por 15 dias

As obras de infraestrutura e modernização do Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” avançam com o início da pavimentação do alargamento da pista e a revitalização da pista existente. A conclusão desta etapa está prevista para até 15 dias, a partir desta terça-feira (18). Durante esse período, o Aeroporto permanecerá fechado para pousos e decolagens, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana.

Inicialmente, os trabalhos incluem a fresagem da pista e a aplicação de binder, camada intermediária entre a base e a capa de rolamento. Também já foram executadas as etapas de reforço do subleito e aplicação de BGS (Brita Graduada Simples) nas faixas de alargamento da pista, incluindo a área de giro e as pistas de taxiway, informou a Sosu.

“As obras no Aeroporto avançam com mais uma etapa de trabalho, que integra o projeto de ampliação da capacidade operacional do terminal. A expansão e as melhorias vão permitir a operação de aeronaves de maior porte, promovendo o desenvolvimento de Americana e de toda a região”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os projetos executivos foram elaborados e aprovados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em 2025. A autorização para o início das obras foi emitida no fim de abril, e os serviços começaram em maio, após a assinatura da ordem de serviço pelo prefeito Chico Sardelli.

As obras já contemplaram a terraplenagem para o alargamento da pista de pouso e decolagem, o aterro das RESAs (áreas de segurança) das cabeceiras 12 e 30 e a preparação das áreas laterais da pista e dos drenos de pavimento. Também estão previstas a execução da drenagem, a instalação de novo balizamento luminoso, sinalização horizontal e vertical, farol iluminado e biruta, além do sistema visual indicador de rampa de aproximação (PAPI) nas duas cabeceiras, permitindo operações noturnas.

Com as intervenções, o Aeroporto poderá operar aeronaves de maior porte da aviação geral, classificadas até o código 2C, incluindo modelos ATR 42.

Nesta primeira etapa, o investimento será de aproximadamente R$ 16 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos.

A execução das obras é de responsabilidade do Consórcio Aeroporto Americana, vencedor da licitação, formado pelas empresas Talude Construções S.A. e Converd Construção Civil Ltda. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, acompanha e fiscaliza os serviços.