Artigo publicado em 2023- D. Olga faleceu esta quinta-feira aos 106 anos.

O dia 8 de junho deste ano de 2023 está sendo muito comemorado pela família Poeta de nossa cidade! Sua matriarca, D. Olga Carvalho Poeta completa 103 anos! Conheci a D. Olga quando com 13 anos, trabalhava no armazém de “secos e molhados” do Gustão Scomparim, que ficava a poucos metros da casa dela, na Rua XV de Novembro.

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Assim, D. Olga era presença diária no balcão do armazém, onde eu a atendia prazerosamente! Num armazém de secos e molhados se vendia de tudo, a granel! Tínhamos que pesar o arroz, o feijão, o milho, o açúcar, etc. Numa balança Filizola, eu pesava os alimentos e atendia a freguesia do Gustão, mas a D. Olga era uma cliente “vip”.

Enquanto eu fazia as pesagens e a atendia, conversávamos sobre tudo. Muito amiga do Gustão por serem vizinhos, a amizade comigo não demorou muito também para crescer. Ela me tratava como filho! Minha família também desfrutava da sua amizade.

D. Olga veio de São Paulo com seu esposo, o Sr. José Telles Poeta, para trabalhar nas Indústrias Romi. O “Seu José Poeta”, como era conhecido, era um exímio datilógrafo (no tempo da máquina de escrever). Digitava muito rápido, sem nenhum erro, pois se errasse uma letra, tinha que apagá-la e o texto já não ficava bonito. Seus textos não tinham erro! Encantava-me vê-lo na máquina de escrever!

D. Olga era muito conhecida em nossa cidade pelas suas “balas de côco” ou “bala paulista”. Não havia quem não gostasse dessas balas! Uma delícia! Fez sucesso por muito tempo!

Sempre muito alegre, elegante, comunicativa, falante e até hoje muito vaidosa. Está sempre maquiada, com seu semblante lindo, sempre chamando a atenção pelo seu vigor e pela sua idade.

Visitei D. Olga na segunda-feira, dia 5 para levar-lhe meu abraço.

Acompanhado de sua filha Zélia, pudemos conversar bastante e ela se lembrou de muitos fatos que vivenciamos naquele tempo. Aproveitei, sabendo que ela gosta de ler, e levei-lhe meus dois livros “Vale a Pena Ler de Novo” e sobre eles, falamos um tempão. Lembramos de alguns fatos. Foi muito bom estar com ela. No meio do nosso papo, ganhei um beijo dela, e claro, ela estava com batom! Rimos muito por isso!

Em nossa conversa descobri que D. Olga gosta de música. Ouve muito Francisco Petrônio, Nelson Gonçaves, Moacir Franco e as vezes canta junto com eles. Ela gosta de ler jornais e romances. Hoje, pelas suas limitações, lê menos, mas sem óculos.

Uma delícia conversar com D. Olga!

Pela sua elegância e charme, também esteve nas passarelas! Foi Miss Maior Idade em nossa cidade no ano de 1997. Também foi “Miss Satélite” em Itanhaém, num evento do Banco do Brasil. Entre oito candidatas, Dona Olga venceu por unanimidade!

Tenho o privilégio de desfrutar da amizade com todos os seus filhos: Lucila, Sérgio Napoleão, Paulo Roberto, Zélia, José Telles, Luis Antonio (in memoriam) e Marco Aurélio (in memoriam). Dessa família linda, resultaram quinze netos e dezenove bisnetos!

Ao encerrar esse artigo, desejo à D. Olga que Deus continue mantendo-a na concha de Suas mãos, derramando sobre ela e em toda a sua família, as mais ricas bençãos.

Um beijo, querida D. Olga! Continue assim: linda, elegante, charmosa e vaidosa!

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(Gilson Alberto Novaes é Professor Universitário, aposentado e advogado. Presidiu a Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e foi Secretário Municipal em três administrações. É nosso colaborador)