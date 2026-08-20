A Polícia Civil de Americana esclareceu um caso de furto qualificado por abuso de confiança, ocorrido entre março e agosto. Nesta quinta-feira (20), a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) cumpriu mandado de busca em um apartamento no bairro Bela Vista e apreendeu joias, bolsas, estojos e dinheiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As vítimas reconheceram parte dos objetos. A mulher investigada foi indiciada por furto qualificado, mas não ficou presa por não estar em situação de flagrante.

Polícia Civil

Fernanda Daniel | Novo Momento