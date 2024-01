 OMA abre observações em 2024 na próxima quarta-feira

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, inicia na próxima quarta-feira, dia 31 de janeiro, as atividades abertas ao público no Observatório Municipal (OMA) em 2024. Os visitantes podem observar estrelas, planetas e satélites naturais, entre outros astros. O destaque do primeiro encontro do ano será o planeta Júpiter, que possui 1,3 mil vezes o volume da Terra, além de outros objetos celestes visíveis na estação do verão.

Todo início de ano, a Sectur realiza a manutenção preventiva e ajustes dos instrumentos ópticos e mecânicos do OMA, além da limpeza das lentes e espelhos. “Os elementos ópticos passaram, ainda, por um ajuste conhecido no meio astronômico por ‘colimação’, uma espécie de ‘alinhamento’ do conjunto de peças ópticas que compõem o telescópio”, explica o astrônomo Carlos Andrade.

“Esse tipo de manutenção é realizado todo início de ano para que os equipamentos estejam funcionando adequadamente e as visitas ao OMA ofereçam as melhores experiências aos observadores dos astros”, destaca a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

Após esse processo, para garantir que a imagem produzida pelos instrumentos está nítida, definida e brilhante, foi feito um teste na madrugada de 18 de janeiro com a observação da Grande Nebulosa de Órion (M42), imensa nuvem de gás e poeira situada a cerca de 1,6 mil anos luz de nosso sistema solar, através do telescópio de 14″ do OMA. “O resultado foi bastante satisfatório, demonstrando que os telescópios estão aptos a cumprir uma ampla programação durante o ano”, concluiu Carlos Andrade.

A entrada no OMA é gratuita e é feita pelo portão principal do Jardim Botânico, à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no Parque Residencial Nardini. Os interessados em participar das observações devem fazer sua inscrição pelo telefone (19) 3408.4800. Ressalte-se que as observações precisam ser reagendadas se o tempo estiver nublado ou chuvoso.