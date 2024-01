O Relatório Anual da Qualidade da Água consumida em Nova Odessa já está disponível no site da Coden Ambiental, concessionária dos serviços de Saneamento Básico do município. Mais uma vez, os resultados atestam que a água tratada e distribuída pela empresa atende integralmente os parâmetros exigidos por lei para o consumo humano.

O documento pode ser consultado em www.coden.com.br e traz dados de todas as análises físico-químicas e microbiológicas feitas ao longo de 2023, considerando os critérios de potabilidade definidos pelo Ministério da Saúde na Portaria nº 888/2021. Sua divulgação é determinada pelo Decreto Federal nº 5.440/2005.

“É uma forma de garantir a confiança dos moradores na água que consomem porque possibilita a comparação entre os valores obtidos nas análises e os valores máximos permitidos por lei. Além disso, possibilita o monitoramento da qualidade por parte das autoridades reguladoras”, explicou o diretor técnico da Coden Ambiental, Rean Gustavo Sobrinho.

CONTROLE DE QUALIDADE

O controle de qualidade da água fornecida pela Coden abrange todo o sistema de abastecimento, desde os mananciais, passando pelas estações de tratamento, reservatórios, redes de distribuição, até os hidrômetros dos imóveis. Esse processo acontece por meio de análises laboratoriais de amostras que são coletadas periodicamente em vários pontos da cadeia produtiva da água.

As características da água como cor, turbidez, cloro livre, pH, flúor, coliformes totais e coliformes fecais são avaliadas diariamente no laboratório da ETA (Estação de Tratamento de Água)1, do Jardim Bela Vista, sendo apresentados no relatório os valores médios mensais.

Outros 107 parâmetros, entre eles agrotóxicos, substâncias orgânicas e inorgânicas, subprodutos de desinfecção e radioatividade, são aferidos semestralmente por laboratório acreditado, constando no relatório os valores dos meses de junho e dezembro.

“Os resultados de 2023 indicam que a água de Nova Odessa vem mantendo o padrão de excelência que já é histórico e uma referência na região”, afirmou o gerente técnico-operacional da ETA 1, Evaldo Coradini.

RECOMENDAÇÕES

Apesar de entregar à população uma água adequada ao consumo, alguns cuidados são necessários para que sejam evitados riscos à saúde.

“Manter a caixa d’água sempre limpa e tampada, impedindo a entrada de insetos e outros animais, além de higienizar os utensílios domésticos que armazenam a água para consumo humano, são precauções fundamentais”, afirmou a responsável pela área de Educação Ambiental da Coden, Caroline Mayara Pessoa.

De acordo com ela, a recomendação para que a água não fique contaminada é que a caixa d’água seja lavada a cada seis meses e que os filtros sejam limpos periodicamente, de acordo com a instrução do fabricante.