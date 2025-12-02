OMS amplia 1ª diretriz ao acesso de canetas emagrecedoras no tratamento da obesidade

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

Nesta segunda-feira, 1 de dezembro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu a primeira diretriz para medicamentos à base de GLP-1 para tratamento de obesidade, reforçando um movimento já observado na prática clínica brasileira. Para a endocrinologista Alessandra Rascovski, diretora clínica da Atma Soma, o tema ganha relevância em um cenário em que a obesidade segue associada a grande parte das principais causas de morte no mundo. Segundo a OMS, o número de óbitos por conta da condição aumentou 75,3% em 14 anos no Brasil.

O fortalecimento das canetas emagrecedoras, como Mounjaro, Ozempic, Wegovy, entre outros, também ampliou a discussão sobre quem deve utilizá-las e em quais circunstâncias. Rascovski destaca que a determinação da OMS se soma à necessidade de educação em saúde e informação de qualidade. “As principais causas de morte em todo o planeta são doenças em que o sobrepeso tem muita participação. Por isso, a importância de entender e combater essa condição, que não é apenas individual”, explica a endocrinologista, que também é autora do livro AtmaSoma – O equilíbrio entre a ciência e o prazer para viver mais e melhor.

Estudos mostram reduções que variam entre 9% e 25% do peso corporal, de acordo com a molécula e o protocolo de tratamento. Segundo a médica, embora tenham se popularizado, essas terapias não substituem o acompanhamento clínico: “A obesidade, assim como a diabetes, é uma doença crônica recidivante, que muitas vezes não pode ser tratada somente com mudança de hábitos”.

O que diz a diretriz

As novas diretrizes da OMS recomendam que terapias com GLP-1 sejam utilizadas em adultos (exceto gestantes) para o tratamento de longo prazo da obesidade. A organização reforça, porém, que apesar da eficácia amplamente documentada, ainda faltam dados sobre segurança e efetividade em períodos prolongados.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS, alertou que a medicação sozinha não resolverá essa crise global de saúde. “A obesidade é um dos grandes desafios da saúde mundial. Os tratamentos com GLP-1 podem ajudar milhões de pessoas a superar a obesidade e reduzir os danos associados”, disse em comunicado.

O uso sem indicação, por outro lado, acende alertas. A automedicação e o consumo motivado por fins estéticos podem trazer riscos metabólicos e efeitos adversos. “A utilização prolongada sem controle adequado pode alterar funções metabólicas, resultando em complicações, além de causar possíveis efeitos colaterais”, ressalta.

Para Rascovski, o avanço das medicações exige equilíbrio entre inovação, segurança e responsabilidade. “A popularização do medicamento, como auxiliar na perda de peso, deve ser acompanhada de estudos rigorosos e políticas públicas que garantam seu uso responsável”, avalia.

A médica lembra ainda que o aumento da obesidade está ligado a um ambiente que favorece hábitos pouco saudáveis, marcado por excesso de ultraprocessados, sedentarismo e longas jornadas em frente às telas. “A prevenção e o combate à obesidade requerem estratégias multifacetadas”, afirma.

Entenda a diferença entre as canetas emagrecedoras

Atualmente, o mercado brasileiro conta com diversas opções de medicamentos injetáveis para o tratamento da obesidade, cada um com suas particularidades:

Saxenda utiliza liraglutida e é recomendado para pacientes com sobrepeso ou obesidade, proporcionando redução média de 9% do peso corporal com aplicação diária.

Wegovy, baseado em semaglutida, é o primeiro medicamento injetável desenvolvido especificamente para tratar obesidade, reduzindo em média 17% do peso corporal durante um ano. É indicado para adultos com IMC acima de 30 ou acima de 27 quando há comorbidades relacionadas ao peso.

Ozempic, também com semaglutida, difere do Wegovy principalmente na dosagem e é indicado para controle glicêmico em diabetes tipo 2.

Mounjaro e Zepbound utilizam tirzepatida e apresentam os melhores resultados em termos de perda de peso, chegando a aproximadamente 25% de redução após o tratamento completo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP