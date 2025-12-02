Perda Mínima- O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (1º), uma força-tarefa para consertos de vazamentos na região da Praia Azul, dentro da Operação Perda Mínima, que integra o programa DAE em Ação pela Água.

A etapa contempla intervenções nos bairros Jardim da Mata, Residencial Tancredi, Parque D. Pedro II, Jardim América II, entre outros. A operação segue o mesmo modelo adotado nas ações anteriores, já realizadas nos bairros Parque das Nações, Morada do Sol, Parque Gramado, São Jerônimo, Parque da Liberdade, Jardim da Paz, Jardim da Balsa, Antônio Zanaga, Jardim Brasil e Vale das Nogueiras. A estratégia consiste em concentrar equipes em uma mesma área até que todos os vazamentos identificados sejam solucionados.

Os trabalhos envolvem equipes de reforço dedicadas aos reparos de vazamentos aparentes, uma equipe leve – responsável por intervenções em passeios – e uma equipe de busca ativa que percorre as ruas da região para localizar e corrigir pontos que ainda não haviam sido registrados.

Perda Mínima

O objetivo é acelerar os atendimentos, reduzir perdas de água e aumentar a eficiência do sistema de abastecimento, com respostas mais rápidas e efetivas para a população.

O superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, destacou a importância da continuidade da operação. “Iniciamos esse trabalho concentrado desde o dia 17 de novembro e estamos conseguindo avançar para os bairros com maior quantidade de pedidos de reparos de vazamentos. Essa regionalização otimiza os serviços e permite uma resolução mais rápida e eficaz”, afirmou.

O programa “DAE em Ação pela Água – Tecnologia e eficiência no saneamento de Americana” apresenta um plano de ação com os investimentos necessários para enfrentar a crise hídrica, ampliando a capacidade de produção da ETA (Estação de Tratamento de Água), reduzindo perdas e otimizando a distribuição de água, além de qualificar a infraestrutura do tratamento de esgoto no município.

