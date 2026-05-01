A onça pintada do Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, passou por um check-up médico da na manhã desta quinta-feira (30). O procedimento médico, em parceria com a FAM (Faculdade de Americana), teve o objetivo de avaliar a saúde do animal, que já tem 21 anos de idade e é considerado idoso.

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A secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, ressaltou a importância dos exames médicos de rotina junto aos animais do Zoo. “A avaliação da saúde dos animais é um trabalho preventivo permanente, visando o bem-estar e a qualidade de vida das espécies. Agradecemos a parceria com os profissionais da FAM neste atendimento, realizado em conjunto com a nossa equipe de veterinários do Zoo”, disse Andréa.

Onça pintada macho e idosa

O macho de onça-pintada do Parque tem 21 anos, considerado idoso para a espécie, tendo em vista que a média de vida é de 16 anos em ambiente livre. Em zoológico, a idade máxima a que um animal já chegou foi de 23 anos.

No check-up médico foi colhido sangue e foram feitos os exames necessários para a avaliação posterior dos veterinários. “Foi feito um manejo de acompanhamento da saúde do animal idoso, que já apresentou alterações, refazendo assim os exames de sangue e ultrassom para avaliação e prevenção. Essa parceria entre o zoológico e a Faculdade vem trazendo benfeitorias para o acompanhamento médico dos nossos animais. Só tem a agregar em nosso trabalho”, disse o veterinário Everton dos Santos Cirino.

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