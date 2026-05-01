O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou na secretaria da Câmara Municipal de Americana uma moção de apelo ao governo federal, ao governo do estado de São Paulo e à prefeitura de Americana para que promovam estudos, políticas públicas e a implantação de programas de moradia assistida para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

No documento, o parlamentar explica que a moradia assistida não deve ser vista como uma instituição de internação, clínica ou abrigo, mas sim um ambiente residencial adaptado, com acompanhamento multiprofissional, cuidadores capacitados e estrutura adequada para assegurar dignidade, autonomia possível, inclusão social e qualidade de vida.

“Trata-se de um modelo humanizado que busca substituir a insegurança do abandono pelo acolhimento planejado e contínuo. Uma das maiores angústias enfrentadas por pais e mães de pessoas com autismo severo é justamente a pergunta: ‘quem cuidará do meu filho quando eu não estiver mais aqui?’. Essa preocupação se torna ainda mais sensível diante do envelhecimento dos responsáveis e da ausência de políticas públicas estruturadas voltadas à vida adulta e ao envelhecimento da pessoa com TEA”, afirma Leco.

O autor pede no documento que os representantes do Poder Executivo das esferas municipal, estadual e federal promovam estudos, políticas públicas e a efetiva implantação de programas de moradia assistida para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A moção foi discutida e votada pelos vereadores na sessão ordinária de terça-feira (28). Depois, encaminhada ao Presidente da República, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, ao Ministério da Saúde, ao governo do Estado de São Paulo, à secretaria de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e à prefeitura de Americana.