Feira, com visitação gratuita, acontece neste fim de semana, dias 2 e 3 de maio, com diversas opções de presentes e oficinas de artesanato

O Shopping ParkCity Sumaré recebe neste fim de semana, dias 2 e 3 de maio, a edição especial de Dia das Mães da FEMEA (Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs). Com visitação gratuita, a feira reúne produtos autorais, feitos à mão, e é uma ótima opção para quem busca presentes cheios de significados. O evento será realizado na Alameda ParkCity.

“O público vai encontrar diferentes produtos artesanais, cheios de cuidado e afeto, atributos que combinam perfeitamente com o Dia das Mães. Além de impulsionar o empreendedorismo feminino, a edição especial também foi pensada para enriquecer a experiência dos clientes do Shopping, oferecendo um atrativo diferenciado no período que antecede uma das datas mais importantes do varejo”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré.

Durante os dois dias de evento, o público também poderá participar de oficinas gratuitas de artesanato, promovendo a troca de conhecimentos e incentivando a criatividade. A programação inclui técnicas como crochê em fio de malha e cestaria em fibra de bananeira, com produção de peças como adornos de porta, colares e cestinhas para porta-chaves ou joias.

A FEMEA é realizada pela Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, com apoio de coletivos e iniciativas voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, como Associação Mulheres da Terra Cida Segura, Encontro das Empoderadas, AME (Ascensão da Mulher Empreendedora) Mãos Criativas e Arteiras de Hortolândia.

“A feira é mais uma iniciativa que o Shopping ParkCity Sumaré promove no sentido de valorizar o protagonismo feminino e, ao mesmo tempo, conectar o público a histórias de talento e trabalho”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

SERVIÇO:

PROGRAMAÇÃO DO FEMEA (Feira de Mulheres Empreendedoras e Artesãs)

Oficinas, dias 2 e 3 de maio:

– 13h às 14h: Técnica: crochê em fio de malha | Artesanato: adorno de porta

– 14h30 às 15h30: Técnica: cestaria em fibra de bananeira | Artesanato: cestinha para porta chaves/joias

– 16h às 17h: Técnica: crochê em fio de malha | Artesanato: colar

– 18h às 19h: Técnica: cestaria em fibra de bananeira | Artesanato: cestinha para porta chaves/joias

Quando: sábado e domingo, dias 2 e 3 de maio.

Horário: sábado das 10h às 21h, e no domingo, das 12h às 21h.

Local: Alameda ParkCity.

Evento com visitação gratuita.