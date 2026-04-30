Horóscopo Maio começa com a Lua Cheia em Escorpião logo no dia 1º de maio, intensificando percepções, exacerbar emoções e tornar mais visíveis temas ligados a controle, partilhas, apego, vulnerabilidade e confiança. Os signos do elemento água são os mais sensíveis a essa lunação.

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De acordo com Wladimir Barros, da equipe Astrolink, ao mesmo tempo haverá a entrada de Mercúrio em Touro, signo oposto a Escorpião, conduzindo o pensamento para um padrão mais concreto, prudente e orientado à sustentação prática. O resultado é uma tensão entre o que se sente intensamente e o que se quer avaliar de forma objetiva: um convite a não agir apenas pelo impulso emocional.

No dia 4, a quadratura entre Marte e Júpiter em signos cardinais atinge seu auge e configura um dos pontos centrais da dinâmica de maio. Esse aspecto tende a inflar reações, alimentar otimismo excessivo e favorecer condutas precipitadas, especialmente quando a ação se mistura a instintos de defesa, orgulho, pertencimento ou necessidade de proteger aquilo que se considera essencial.

Wladimir explica que, em boa parte de maio, Marte permanece em Áries, seu signo de regência, se sentindo em casa e acelerando iniciativas, confrontos e a urgência de afirmar vontade própria. Já Júpiter segue seu trânsito por Câncer, amplificando temas emocionais, familiares e territoriais, aumentando o risco de exagero nas respostas e leitura superdimensionada de ameaças.

“Na prática, o começo de maio pode trazer maior propensão a conflitos por espaço, embates de ego, decisões no calor do momento e dificuldade de reconhecer medidas. É um trecho do mês que testa a diferença entre coragem e imprudência, entre força legítima e reatividade inflamada. A cautela é indicada, especialmente quando houver sensação de invasão, pressão ou instabilidade afetiva”, sugere Wladimir.

Horóscopo- pano de fundo maior: Plutão retrógrado e Urano em Gêmeos

Com o avanço das semanas, o céu deixa de operar apenas pela descarga de tensão. Plutão inicia seu movimento retrógrado em Aquário, abrindo um período em que modelos coletivos, tecnologias em ascensão e a relação da sociedade com o futuro passam por uma revisão temporária. É provável que os avanços em inteligência artificial, já acelerados desde o ingresso de Urano em Gêmeos, sejam avaliados e consolidados antes de seus próximos saltos importantes.

Todo esse movimento ocorre dentro de um pano de fundo maior: a entrada definitiva de Urano em Gêmeos, que ocorreu em 26 de abril, passa a redefinir todo o ambiente astrológico daqui por diante, inaugurando um ciclo mais veloz, móvel, inventivo e instável no campo das ideias, da comunicação, das narrativas, do aprendizado, dos deslocamentos e das mediações tecnológicas.

Em maio, Urano faz conjunção com Mercúrio em Gêmeos, no dia 17, aumentando a circulação de informação, a necessidade de troca, a multiplicidade de estímulos e a sensação de velocidade. Maio passa, assim, de um eixo mais fechado e reativo para um mais mutável, sem perder, contudo, a exigência de discernimento.

A segunda metade de maio

Em 18 de maio, dois movimentos simultâneos mudam o tom do mês: Marte entra em Touro e Vênus entra em Câncer. Enquanto Marte em Touro traz mais deliberação, persistência e foco nos recursos concretos, também pode acentuar teimosia e resistência a ceder. O impulso deixa de ser explosivo para se tornar mais firme e sustentado, o que pode ser tanto uma força quanto uma fonte de imobilismo.

Wladimir acrescenta que Vênus em Câncer coloca mais uma camada mais sensível e protetora à dinâmica relacional, favorecendo vínculos de cuidado, pertencimento, intimidade e preservação emocional. O que oferece abrigo, segurança e familiaridade ganha mais peso simbólico. “Essa etapa do mês se torna menos explosiva do que o início, porém mais densa em termos de sustentação, apego e necessidade de consolidar o que tem valor concreto ou afetivo”, diz.

No dia 20 de maio, o Sol entra em Gêmeos, signo mutável que inaugura a temporada geminiana e prepara a troca de estação que se completará com o solstício de junho. O mês ganha mais mobilidade, curiosidade, diálogo e abertura a novos enquadramentos de realidade.

O ponto mais crítico: Marte em quadratura com Plutão

É na reta final do mês que se concentra o momento de maior impacto: a quadratura entre Marte e Plutão, que atinge seu auge no dia 26 de maio. Se a tensão entre Marte e Júpiter do início do mês alimentou exageros, a quadratura com Plutão corresponde a disputas de poder, tentativas de imposição, resistência à mudança e conflitos em torno de recursos, território e controle.

Com Marte em Touro e Plutão em Aquário, essa quadratura traz um choque entre preservação e rearranjo, entre insistência no conhecido e forças que exigem alteração e progresso. É o ponto mais crítico do mês e o mais ativador de tensões acirradas. Merece atenção especial.

Ainda assim, um contato harmonioso entre o Sol e Plutão no mesmo dia oferece lucidez e maior capacidade de reposicionamento diante de qualquer pressão. E a Lua Cheia em Sagitário do dia 31 encerra o mês com um toque de otimismo, ainda que também possa trazer exagero e dificuldade de medir as próprias palavras.

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