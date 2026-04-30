A imunização é gratuita e está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, em todas as salas de vacina da rede municipal

A Secretaria de Saúde de Sumaré divulgou o balanço da vacinação contra a influenza, iniciada em 28 de março. Até o dia 23 de abril foram aplicadas 13.155 doses do imunizante. A imunização é gratuita e está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30, em todas as salas de vacina da rede municipal.

Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e carteira de vacinação. Pessoas com comorbidades devem apresentar comprovante da condição.

Entre os grupos prioritários, os idosos registram 8.610 doses aplicadas. As gestantes somam 633 doses. No público infantil, foram imunizadas 1.568 crianças. Já os demais grupos prioritários 2.344 doses foram disponibilizadas.

O secretário de Saúde, Frederico Almeida, reforça que a vacinação é essencial para proteger a população mais vulnerável, reduzir complicações e internações causadas pelo vírus influenza. “Nossa meta é elevar significativamente a cobertura, especialmente com a chegada do período mais frio, quando aumentam os casos de doenças respiratórias.”, afirmou.

Em 2026, o município contabiliza 87 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) até o momento. Desse total, três casos de influenza foram confirmados. Os registros incluem um paciente com menos de um ano, um na faixa etária de 15 a 19 anos e outro entre 40 e 60 anos. Entre as comorbidades identificadas estão cardiopatia e diabetes.

Quem deve se vacinar contra a gripe

A campanha contempla diversos grupos prioritários. Devem se vacinar:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

• Gestantes e puérperas com até 45 dias após o parto

• Idosos a partir de 60 anos

• Trabalhadores da saúde e professores

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis

• Pessoas com deficiência permanente

• Profissionais das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas

• Caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo

• Trabalhadores portuários e dos Correios

• Funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade

• Jovens em medidas socioeducativas

• População em situação de rua, quilombolas e indígenas